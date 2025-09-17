Juventus, Vlahovic da esubero a uomo squadra: in due video la metamorfosi di Dusan per tifosi e compagni   

Sui social circolano alcuni filmati che testimoniano il clima cambiato attorno al serbo: nel primo si vedono tutti i bianconeri cercarlo per esultare con lui dopo il 4-4 di Kelly

Esubero fino alla fine del mercato, uomo squadra in questo inizio di stagione: questa la trasformazione operata nella Juventus da Dusan Vlahovic e certificata, oltre che dalla prestazione superba di ieri contro il Borussia Dortmund, dal nuovo atteggiamento nei suoi confronti di compagni di squadra e tifosi, testimoniato da due video che circolano sui social.

Juventus, la metamorfosi di Vlahovic

Dopo aver firmato due gol e l’assist per Lloyd Kelly nel 4-4 al Borussia Dortmund Dusan Vlahovic ha raccontato in tv le difficoltà vissute nel corso del mercato estivo, quando la Juventus aveva deciso di cederlo ad ogni costo, senza riuscirci. Il serbo ha spiegato di essersi concentrato solo su sé stesso, sul suo gioco, e di aver atteso con pazienza il suo momento. Messe da parte le polemiche, Vlahovic ha operato una trasformazione da esubero a uomo squadra, finendo col cambiare anche l’atteggiamento del mondo Juventus attorno a sé, come dimostrato da due video che circolano da ieri sera sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il video dell’abbraccio dei compagni

Il primo è relativo al rapporto tra Dusan Vlahovic e i suoi compagni di squadra. Abbiamo già evidenziato il gesto di Manuel Locatelli, che esultando per il 4-4 indica al pubblico il centravanti serbo, tentando di fare da paciere tra lui e i tifosi che l’avevano contestato. Ma ancora più significativo è un altro momento immediatamente dopo il pareggio di Kelly, immortalato da un video girato in controcampo rispetto alle riprese tv: si vede il difensore segnare il 4-4 e poi correre verso i compagni sulla linea laterale, ma ad attenderlo non c’è nessuno. Tutta la Juventus è infatti corsa ad abbracciare Vlahovic, artefice dell’assist: difficile ricordare un altro autore di un gol nel recupero che non viene travolto per primo dall’abbraccio dei compagni di squadra… Il messaggio del video è di una chiarezza cristallina: la Juve riconosce in Vlahovic il proprio leader o comunque uno dei propri leader.

La maglia per il piccolo tifoso

L’altro video, invece, è relativo al rapporto tra Vlahovic e i tifosi della Juventus. Dopo i festeggiamenti per il 4-4, a partita finita, si vede il serbo parlare con un piccolo tifoso situato nella parte più bassa della tribuna. Il ragazzino regge uno striscione che recita: “Dusan in te ho sempre creduto, mi dai la maglia ora che non ti hanno ceduto?”. Un messaggio che, evidentemente, deve aver colpito Vlahovic al cuore: il giocatore fa ampi segni al ragazzo, facendogli capire che avrebbe sì avuto la maglia, ma in un secondo momento. Un gesto di cuore, da parte di Vlahovic, che racconta la volontà del serbo di mettersi definitivamente il passato alle spalle e di ricucire il rapporto con la tifoseria bianconera. Un tentativo che Vlahovic vuole portare avanti non solo a colpi di gol e assist, ma anche dimostrandosi vicino ai fan bianconeri.