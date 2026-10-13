Il serbo e il canadese brillano lontano dalla Juventus, mentre i nuovi attaccanti non incidono: il confronto è impietoso. Per gennaio spunta Retegui, ma c’è un problema

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In estate la Juventus ha completamente rivoluzionato il reparto offensivo con Kolo Muani, Woltemade ed Ekhator che hanno rimpiazzato Vlahovic, David e Openda. Ma quello che per Carnevali, Massara e Spalletti avrebbe dovuto rappresentare un upgrade si è invece rivelato finora un preoccupante e clamoroso downgrade. Perché, mentre il serbo e il canadese segnano con regolarità con Besiktas e Atletico Madrid, i nuovi innesti bianconeri faticano a trovare la porta. Il confronto è impietoso e già si pensa al mercato di gennaio. Niente di nuovo all’ombra della Mole: i tifosi stanno assistendo a un film già visto nelle ultime stagioni.

Juventus, Vlahovic e David: i numeri dopo l’addio

Con Vlahovic la Juventus è stata irremovibile sulla questione del rinnovo. Alla fine è stato addio a zero e ora a beneficiare dei gol di Dusan è Vincenzo Italiano. Al Besiktas il 26enne di Belgrado sembra essere tornato ai livelli della Fiorentina. Lo dicono le statistiche: cinque presenze in Super Lig e sei centri. Dovesse continuare a viaggiare su questi numeri, c’è da scommettere che tra qualche mese saranno tanti i top club a bussare alla porta della squadra di Istanbul.

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Bocciato da Spalletti, che addirittura gli preferiva Boga nella posizione di falso nove, a Jonathan David sono bastate poche settimane per convincere Diego Simeone. Tre gol e due assist nella Liga in quattro presenze: il canadese ha offuscato Lookman ed è già diventato l’idolo del Metropolitano. Il Cholo ringrazia per l’omaggio. L’ex Lille, infatti, è stato preso in prestito gratuito con diritto di riscatto a 25 milioni, pagabili in quattro esercizi. Un affare.

Kolo Muani e Woltemade, il confronto con Vlahovic e David

Kolo Muani ha trovato a Cagliari il suo primo gol in Serie A, ma la sua prestazione è stata tutt’altro che positiva. Avrà anche salvato la Juventus, ma il francese è lontano parente dell’attaccante ammirato da gennaio a giugno 2025, quando segnò otto gol in 16 partite. Spalletti assicura che non scenderà dal suo carro; i tifosi, invece, lo hanno già fatto.

Al contrario, non sono mai saliti su quello di Woltemade, gigante tedesco ingaggiato in prestito dal Newcastle a fine mercato più per una questione puramente numerica che per una reale convinzione tecnica. Intanto già si parla di addio anticipato a gennaio. I nove gol complessivi di Vlahovic e David contro la sola rete realizzata da Kolo Muani e Woltemade: c’è bisogno di aggiungere altro?

Calciomercato Juventus, Retegui obiettivo per gennaio

Ancora una volta il mercato di gennaio diventa la ciambella di salvataggio a cui aggrapparsi per rimediare agli errori estivi. Se proprio Kolo Muani era l’oggetto del desiderio di Spalletti lo scorso inverno (ma la Juve aveva trattato invano anche Mateta e Icardi), il nome su cui si sta iniziando a lavorare è quello di Mateo Retegui.

L’ex Genoa, 27 anni, ha capito che l’Arabia Saudita può precludergli definitivamente le porte della Nazionale, nonostante il ritorno di Mancini che lo aveva scoperto in Argentina, e dunque pare intenzionato a rilanciarsi in Serie A. Ma c’è un ostacolo di non poco conto da aggirare: all’Al-Qadsiah percepisce un ingaggio monstre da 20 milioni l’anno.