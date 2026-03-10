Juventus-Vlahovic, i dettagli sul rinnovo e il ruolo di Spalletti: e il Barcellona vuole Locatelli

Il tecnico sta facendo pressione sulla società per la stipula del contratto con il centravanti serbo, Ristic è in Italia: durata inferiore ai quattro anni e stipendio da 6 milioni + bonus. I blaugrana mettono nel mirino il centrocampista

Le percentuali sono cresciute con il passare dei giorni, con il passare delle prestazioni di David e Openda, e con l’assenza di offerte importanti da parte di altre squadre. Non è possibile conoscere con certezza la percentuale di ogni singolo ingrediente, ma il risultato finale è quello che conta.

Juventus-Vlahovic, parti vicine

O che potrebbe contare, perché di ufficiale non c’è ancora niente, ma fino a poche settimane fa, immaginare un rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus sembrava un’ipotesi molto difficile. Oggi, però, lo scenario appare sensibilmente cambiato. L’attaccante serbo, dopo un’estate vissuta da protagonista mancato del mercato e diversi mesi fuori per infortunio, potrebbe invece continuare la sua avventura in bianconero. Ed arrivati a questo punto, sarebbe una sorpresa se non lo facesse.

Vlahovic vuole solo la Juve

Il suo agente, Darko Ristic, dopo aver assistito alla partita contro il Pisa, è rimasto a Torino anche per assecondare la volontà del giocatore. Vlahovic, infatti, desidera restare alla Juventus e vuole che venga fatto il possibile per realizzare questo obiettivo. Naturalmente la sua permanenza non è ancora certa, ma finché esisterà la possibilità di prolungare il rapporto con il club bianconero, il serbo continuerà a spingere in questa direzione.

Spalletti “sponsor” di Vlahovic

Tra i principali sostenitori della sua conferma c’è proprio Luciano Spalletti. Come già emerso nei giorni scorsi, il tecnico bianconero considera proprio il numero 9 l’attaccante da cui ripartire nella prossima stagione. Sarebbe stato proprio lui a favorire un incontro tra le parti, anche se è stata soprattutto la società a decidere di riaprire il dialogo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vlahovic avrebbe però intenzione di fissare alcune condizioni per arrivare a un accordo.

Il rinnovo di Vlahovic

Sempre secondo Tuttosport, i primi contatti con l’entourage del serbo avrebbero già individuato due punti chiave per un eventuale rinnovo: una durata inferiore rispetto al quadriennale firmato da Yildiz e uno stipendio più basso rispetto a quello del talento turco, con l’ipotesi di arrivare a circa 6 milioni di euro includendo i bonus.

Il Barcellona su Locatelli

Nel frattempo, la Gazzetta dello Sport ha riportato voci di un interesse del Barcellona per Manuel Locatelli, che secondo le statistiche è uno dei migliori centrocampisti d’Europa in questo momento. Il club spagnolo riterrebbe il profilo di Locatelli del tutto ideale per rinforzare il proprio reparto mediano, inserendolo prepotentemente tra le ultimissime scelte per l’immediato futuro. Fino a questo momento, la dirigenza iberica non ha allacciato alcun contatto ufficiale con l’entourage, ma la posizione del club bianconero è chiara: non c’è alcuna intenzione di lasciar partire il capitano, e si sta lavorando per blindarlo.