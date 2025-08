Juventus “schiava” di Vlahovic, Comolli sotto pressione per evitare un disastro. L’ultima speranza è il Barcellona

La posizione dell’attaccante serbo agita i piani di mercato della Vecchia Signora: il Manchester United si defila mentre si apre l’opzione Barcellona. Ma la volontà di Dusan spinge verso il Milan

La Juventus ha fretta di definire il caso Vlahovic, in questo momento il club bianconero sembra totalmente schiavo del giocatore serbo e della sua volontà. Poco meno di un mese per arrivare a una soluzione che possa mettere fine a una lunga telenovela e concedere al club bianconero di tornare sul mercato con maggiore determinazione.

La scelta Milan

Dusan Vlahovic sembra aver fatto la sua scelta e non vuole tornare indietro. Il numero 9 della Juventus è entrato nell’orbita di tante squadre in questa finestra di mercato ma quella che sembra essere di maggiore gradimento per il giocare resta il Milan. In rossonero ritroverebbe infatti Massimiliano Allegri con cui ha condiviso gli anni in bianconero e che considera come un allenatore capace di esaltare le sue caratteristiche. Ma i rossoneri alle prese con l’affare Jashari (portato a termine solo nelle prossime ore) non sembrano intenzioni a svenarsi e anche la voce di un possibile scambio con Thiaw pare poco plausibile.

Lo United si defila, spunta il Barcellona

Tanti lo vogliono, tanti si interessano ma nessuno sembra voler lanciare l’assalto decisivo. La Gazzetta dello Sport riferisce che non sono arrivate offerte ufficiali per l’attaccante serbo, solo manifestazioni di interesse. Il Manchester United che sembrava tra le squadre interessate sembra aver virato su Sisko con un’offerta super. L’Atletico Madrid punta invece su Raspadori del Napoli. Nelle ultime ore si è fatta strada anche l’ipotesi Barcellona ma di concreto non c’è ancora nulla. L’unica pista chiusa senza mezzi termini dal calciatore è stata quella che lo avrebbe portato al Fenerbahce di Mourinho, ma Dusan ha detto di no.

Comolli vuole evitare il disastro

In questo momento tutto il potere è nelle mani del giocatore che se non dovesse trovare una nuova destinazione o un qualche tipo di accordo con la Juve, andrà in scadenza alla fine della prossima stagione. Comolli si trova a dover gestire quello che potrebbe essere un vero e proprio disastro con la possibilità di perdere a parametro zero uno degli asset della società, dall’altro canto il giocatore ha il rischio di rimanere a lungo fermo nell’anno che porta al Mondiale. Una situazione che però in questo momento vede il serbo in una posizione di forza. Manca meno di un mese ma il conto alla rovescia è già cominciato.