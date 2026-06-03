Juventus, Vlahovic è finita, quattro anni e mezzo di gol e dispetti: dove andrà ora il serbo

Il serbo va via con una sola Coppa Italia conquistata. Il contratto da 12 milioni annui ha reso impossibile il rinnovo e ora il suo futuro è lontano da Torino.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus è ufficialmente arrivata al capolinea. Dopo mesi di trattative e tentativi di trovare un accordo per il rinnovo, il centravanti serbo ha deciso di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno, mettendo fine a una storia iniziata nel gennaio del 2022 con aspettative enormi. La distanza tra domanda e offerta è rimasta troppo ampia per essere colmata e la separazione è diventata inevitabile. Per la Vecchia Signora si tratta di una conclusione amara, considerando l’investimento sostenuto per strapparlo alla Fiorentina. Per il giocatore, invece, si aprono ora nuove prospettive tra Premier League, Bundesliga e una suggestione che porta al Napoli.

Quattro anni e mezzo tra grandi aspettative e risultati inferiori alle attese

Quando la Juventus decise di investire una cifra enorme per portare Vlahovic a Torino, l’obiettivo era chiaro: costruire attorno a lui il nuovo ciclo vincente bianconero. Il serbo arrivava da stagioni straordinarie con la Fiorentina e veniva considerato uno dei migliori attaccanti emergenti d’Europa addirittura al pari di Haaland. Nel corso della sua esperienza juventina ha alternato prestazioni di alto livello a lunghi periodi di difficoltà, senza riuscire a diventare quel trascinatore che la società e i tifosi si aspettavano. Le pressioni, i cambi tecnici e le difficoltà generali della squadra hanno certamente inciso sul suo rendimento. Alla fine resta la sensazione di un rapporto che non è mai realmente esploso come molti immaginavano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I numeri in bianconero e quella sola Coppa Italia conquistata

I numeri raccontano una storia fatta di luci e ombre. Vlahovic chiude la sua avventura con la Juventus dopo 168 presenze e 68 gol complessivi, cifre che non possono essere considerate negative per un attaccante. In alcune stagioni è stato il principale terminale offensivo della squadra, riuscendo comunque a garantire una discreta continuità realizzativa. Tuttavia, il rendimento individuale non è bastato per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Anche il palmarès ne risente: in quattro anni e mezzo il serbo ha conquistato soltanto una Coppa Italia, un bottino decisamente modesto rispetto alle ambizioni che accompagnavano il suo arrivo a Torino.

Il contratto da 12 milioni che ha complicato tutto

Più dei gol e delle prestazioni, a pesare sul finale della storia tra Vlahovic e la Juventus è stato il contratto firmato al momento dell’acquisto. L’accordo prevedeva infatti uno stipendio crescente fino a raggiungere circa 12 milioni di euro netti nell’ultima stagione, una cifra diventata insostenibile per le strategie economiche del club. La Juventus ha cercato di ridiscutere l’intesa proponendo un rinnovo a cifre inferiori, ma il giocatore non ha accettato un ridimensionamento così importante. Questo ingaggio elevatissimo ha finito per alterare anche la percezione del suo valore di mercato, rendendo più complicato trovare una soluzione condivisa. Alla fine le parti hanno preso atto dell’impossibilità di proseguire insieme e hanno scelto la strada della separazione.

Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle: l’estero chiama Vlahovic

Ora il futuro dell’attaccante sembra orientato soprattutto verso l’estero. Diversi grandi club europei stanno monitorando la situazione e valutano l’opportunità di affondare il colpo per un giocatore che, a parametro zero, rappresenta comunque un’occasione molto interessante. Chelsea, Newcastle, Bayern Monaco e Barcellona sono tra le società che potrebbero muoversi concretamente nelle prossime settimane. In particolare la Premier League appare la destinazione più credibile, grazie alla disponibilità economica dei club inglesi e alla possibilità di garantire al serbo uno stipendio vicino alle sue richieste. Per Vlahovic sarebbe anche l’occasione di rilanciare definitivamente la propria carriera in un contesto nuovo e altamente competitivo.

Il Napoli osserva: Allegri e Manna lo riprenderebbero volentieri

Tra le ipotesi italiane, quella del Napoli resta la più affascinante. A spingere per il suo arrivo potrebbero essere due figure che conoscono perfettamente il centravanti serbo: Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. L’attuale tecnico azzurro ha sempre difeso e valorizzato Vlahovic durante la sua esperienza alla Juventus, considerandolo uno degli attaccanti più forti presenti in Serie A. Anche Manna, che ha lavorato a lungo nel club bianconero, conosce pregi e difetti del giocatore e ne apprezza il potenziale ancora inespresso. Allegri avrebbe voluto riabbracciarlo persino durante la sua parentesi al Milan e non è escluso che possa tentare nuovamente l’assalto. Tutto dipenderà però dalle richieste economiche del serbo, perché il Napoli non sembra intenzionato a spingersi oltre determinati limiti salariali.

Un altro smacco per Spalletti

L’addio di Vlahovic rappresenta anche una cattiva notizia per Luciano Spalletti, che negli ultimi mesi aveva più volte manifestato l’auspicio di vedere il centravanti continuare la propria esperienza alla Juventus. Il tecnico di Certaldo è già deluso per il mancato arrivo di un attaccante a gennaio e il club sta facendo poco dal punto di vista pratico per sostenerlo. C’è il caso Alisson che ha scosso l’universo bianconero e nel complesso una divergenza di vedute forse insanabile per la prosecuzione del rapporto. Se la tifoseria potrà farsene una ragione per l’addio del serbo, ecco che per il mister è l’ennesima delusione di un’avventura che fatica a prendere la piega giusta.