Juventus, Vlahovic e il retroscena: cosa ha confidato agli amici. La black list di Spalletti

Il bomber serbo va verso il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Intanto il club prepara 4-5 colpi di mercato e valuta cessioni per rilanciare il progetto.

A chi gli chiede se si sente forte risponde “Ora no, una volta sì”. Come in occasione di un tenero incontro ravvicinato tra Dusan Vlahovic e un giovanissimo tifoso bianconero. Eppure la Juventus non è dello stesso avviso sul bomber serbo. Anzi, il legame tra Vlahović e la Vecchia Signora sembra destinato a proseguire. L’attaccante avrebbe confidato alle persone più vicine la volontà di restare a Torino, come rivela Tuttosport, manifestando un orientamento chiaro verso la permanenza in bianconero. Con la tentazione Milan sempre alle porte, questo messaggio del serbo resta un’indicazione importante anche per la Juve, che da tempo lavora per definire un nuovo accordo. Le cifre del possibile rinnovo.

I dettagli del rinnovo

La trattativa si muove verso un prolungamento fino al 2028. L’intesa economica prevederebbe uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione, con bonus legati ai risultati individuali e di squadra.

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Una proposta coerente con la linea del club di abbassare il monte ingaggi, senza rinunciare però a mantenere una rosa competitiva. Alla base della decisione del centravanti non c’è solo l’aspetto economico. Dopo stagioni altalenanti, Dusan Vlahovic vuole rilanciarsi e tornare protagonista. Secondo le ultime indiscrezioni, il serbo avrebbe dichiarato di voler restare “ancora per un po’ di tempo a Torino”.

Una Juventus pronta a cambiare

Il club bianconero si prepara, intanto, anche ad una ristrutturazione della rosa. Anche senza la certezza della qualificazione in Champions League, l’intenzione è quella di intervenire con decisione per tornare competitivi ad alti livelli.

In sintonia con Luciano Spalletti, la dirigenza valuta 4-5 innesti mirati, puntando su giocatori già pronti ma con margini di crescita. L’obiettivo è individuare profili completi, capaci di unire qualità tecnica e personalità. Non solo giovani promesse o occasioni low cost, ma calciatori in grado di sostenere il peso della maglia juventina e fare la differenza fin da subito.

Portiere e difesa: le nuove idee di mercato per i bianconeri

Tra i pali, il nome più suggestivo è quello di Alisson Becker, già allenato da Spalletti ai tempi della Roma. Un’operazione complicata, ma non impossibile.

In difesa, si valutano due profili: Marcos Senesi, seguito da tempo, e Antonio Rüdiger, che garantirebbe esperienza e leadership immediata. Tra i nomi che intrigano c’è anche Bernardo Silva, che non ha escluso un futuro lontano dal Manchester City.

Attacco: Kolo Muani sempre in cima alla lista

Con il rinnovo di Vlahovic vicino, la Juventus cerca un partner offensivo. Il profilo più apprezzato è quello di Randal Kolo Muani, considerato complementare al serbo. I due, pur partendo da posizioni diverse, potrebbero formare una coppia efficace e già mostrano segnali di intesa.

Le possibili uscite

Non mancheranno per i bianconeri anche varie uscite. Il Corriere dello sport elenca la “black list” dell’ex ct, ovvero i giocatori per i quali ha dato l’ok alla cessione. Mattia Perin potrebbe restare come secondo, mentre Michele Di Gregorio è destinato a cercare spazio altrove. Situazioni aperte anche per Filip Kostić, in scadenza, e per Andrea Cambiaso, per cui eventuali offerte verrebbero valutate. Destinati ad andar via anche Edon Zhegrova, finora deludente nonostante qualche spunto interessante, David e Openda.

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