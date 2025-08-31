Juventus, Vlahovic e ora che si fa? Il serbo è sempre più decisivo ma spacca il popolo di Madama

Il bomber continua a segnare dopo essere entrato a gara in corso. Gol decisivo col Genoa ma sul web scoppia la polemica all'interno dell'universo Juve

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ci ha preso gusto. Parte dalla panchina col musone. Entra a ripresa iniziata e segna. E gol anche pesanti. A parte quelli nei test con l’Under 23 e l’Atalanta, la scorsa settimana Vlahovic aveva blindato il successo siglando il 2-0 sul Parma, stavolta a Marassi ha fatto anche meglio. Gli sono bastati 11 minuti per decidere la partita con una martellata di testa. Genoa-Juve 0-1, gol di Dusan. E dopo un’estate intera a chiedersi dove sarebbe andato, se al Milan o in Premier, o se il suo futuro sarebbe stato da separato in casa magari in tribuna, ecco che il serbo diventa l’uomo in più di questa Juve operaia che Tudor sta cercando di modellare ma che mostra ancora tante lacune.

Il futuro di Vlahovic

Non ci sono più dubbi ormai: nessuna cessione, Vlahovic resta alla Juve. Da vedere se ci sono ancora i margini per un rinnovo o se il bomber arriverà a giugno a scadenza per poi andar via a parametro zero ma intanto segna. Alla Altafini, se vogliamo, ovvero entrando dalla panchina e decidendo alla sua maniera. Ed “esulta” sempre alla stessa maniera, senza sorridere, con le braccia alzate e il volto cupo. Per i tifosi è un giocatore ritrovato ma prima che riscoppi la pace col popolo di Madama dovrà passare ancora un po’ di tempo a giudicare dai commenti sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I tifosi si spaccano su Vlahovic

Fioccano i commenti sul web: “Vlahovic non tiene un pallone che sia uno, però il killer instinct in area ce l’ha come pochi. Comincio a dubitare che sia un bene mandarlo via” e poi: “Questo inizio di Vlahovic farà tramontare il ritorno di Kolo Muani, lo sapete si?” e anche: “Per la seconda volta in due giornate, entra e segna, in questo caso sbloccando all’72esimo una gara complicata. Una cattiveria e voglia di rivalsa, che avremmo dovuto abbracciare senza esitazioni. Ha lo sguardo di chi ha fame, quello che manca spesso a noi”

C’è chi scrive: “Quindi per tutta la stagione ci dobbiamo sorbire st’esultanza polemica nonostante non stoppi una palla dal 2017 a 12 sacchi l’anno?” e ancora: “Comunque Vahovic ha imparato a segnare ma non ancora a stoppare la palla”, oppure: “Strano, Vlahovic segna un gol a partita, ma sicuramente sarà un caso perché il Twitter calcio e sopratutto i milanisti parlano di bidone dell’umido. A Torino l’avrebbero regalato a 15/20 milioni con 6 di stipendio netto. Attaccante anni 25”

Il web è scatenato: “David tre palloni toccati tutti persi. Vlahovic un pallone toccato, gol” e poi: “Perchè stai facendo di tutto x farti amare di nuovo per poi spezzarci di nuovo il cuore con 250 stop sbagliati?” e ancora: “Sarà che Vlahovic non avendo tutte le responsabilità sulle spalle, possa fare una grande annata” e ancora: “A mio parere quest’anno farà caterve di gol. Punto il mio euro educato su Vlahovic capocannoniere” e infine: “Prima di andare a prendere qualche attaccante che ci metterà mesi ad ambientarsi, meglio tenere Vlahovic e poi vada come vada. Magari nel corso della stagione cambiano le cose in positivo”.