Juventus, Vlahovic e ora? Più lo fischiano e più segna, le parole di Tudor: web in tilt

Il serbo sta rientrando in forma e dai fischi sta passando agli applausi: due reti nelle ultime due amichevoli ma per i tifosi non basta

Dopo l’amichevole contro il Borussia Dortmund, Dusan Vlahovic era diventato l’oggetto di scherno dei tifosi bianconeri a causa di un destro da fuori area – allo scadere del match – che ha fatto infuriare gli animi. Destinato ad andar via, con l’accordo sul rinnovo ancora non trovato tra la Juventus e il serbo, il bomber è stato poi travolto dai fischi nell’amichevole contro la Juventus B (vinta dalla squadra di Tudor per 2-0). Ma dai fischi si è passati ai gol ritrovati: negli ultimi due test della Vecchia Signora, Vlahovic è andato due volte in rete. Ad una settimana dall’inizio della Serie A, l’attaccante serbo continua però ad essere nell’occhio del ciclone: i tifosi hanno scatenato una bufera social anche dopo la vittoria contro l’Atalanta nel Trofeo Bortolotti. Tudor, intanto, non lo scarica e lascia anche aperta la pista di una possibile permanenza in bianconero.

Le parole di Tudor su Vlahovic

All’ “Atleti Azzurri d’Italia”, la Juve di Tudor ha conquistato il Trofeo Bortolotti, superando l’Atalanta di Juric grazie a due gol messi a segno negli ultimi 20 minuti. Prima l’acrobazia vincente di David, poi la conclusione precisa di Vlahovic, servito da una progressione di Joao Mario.

Tudor, al termine di Atalanta-Juventus, ha dichiarato: “Mi sono piaciute tante cose, è stata una partita seria come la aspettavamo. Contro l’Atalanta è sempre una partita particolare, sono contento ho avuto belle risposte da tutti. Vlahovic? Di mercato non parlo, ci sono ancora 10 giorni aperti. Dusan mi è piaciuto, è di valore ed è un giocatore della Juve.

I tifosi bianconeri non hanno perso l’occasione di commentare le parole su Vlahovic: “Se fosse stato Motta.. avrebbe detto una cosa del genere: “Vlahovic sa che deve portare una buona offerta”. Con Tudor finalmente.. abbiamo un mister che fa il mister.. e non il damerino dello “chef”.

E infine: “Tudor svia sul futuro di Vlahovic ma… Ha lanciato quel segnale.”

I tifosi juventini si ricredono su Vlahovic

Non si placano poi gli animi nel post Atalanta-Juventus sulla prestazione con gol di Dusan Vlahovic: “Torno su Atalanta Juve. David non basta. Mi piace da sempre ma ha il fisico di Tevez, non la cattiveria. È bravo tra le linee ma leggero in area. Serve alternativa di peso che c’è già. È Vlahovic, non Kolo il profilo corretto. Kolo replica David per tipologia. Ma segna meno.

E ancora: “A segno per i bianconeri il neo acquisto David, con una fortunosa girata, e ancora Vlahovic, al terzo centro nella pre season: merita assolutamente il rinnovo.”

C’è poi chi scrive: “Vlahovic è tirato a lucido, brillante: chi lo prende fa un affare. Tremate la Vecchia sta tornando.” I tifosi si scaldano sul web: “Ah mi sono tenuto per ultimi le mie battaglie personali…Kelly (sottovalutata la sua importanza in costruzione) e Vlahovic. Far passare un centravanti così forte come una pippa è da manicomio. Domani magari scrivo una cosa sul Dusan uomo(ragazzo, ha 25 anni)perché ne leggo tante.

Non si placano gli animi sul web: “Ipotesi più probabile: Douglas Luiz via ora; Vlahovic sul fil di lana; Nico Gonzalez rimane. Dentro Kolo Muani e poi?”

E infine: “Vlahovic dovesse rimanere segnerebbe con questa frequenza entrando nella ripresa? da leccarsi i baffi…ma ci credo ben poco. Andrà via impacchettato e quasi regalato solo perché è un avido, come i suoi agenti.”

