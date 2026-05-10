Juventus, Vlahovic è tornato re: le parole del serbo sul futuro che scuotono tutti

L'attaccante serbo torna protagonista con due gol decisivi in sei giorni e rilancia i bianconeri verso la Champions. Sul rinnovo resta il dubbio: “Vediamo…”.

Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus nel momento più delicato della stagione. Dopo mesi complicati, segnati dall’infortunio all’adduttore e da un lungo stop, l’attaccante serbo è tornato protagonista con due reti pesantissime in appena sei giorni. Prima il gol da subentrato contro il Verona, poi la firma lampo a Lecce, arrivata dopo appena dodici secondi dal fischio d’inizio, nella sua prima gara da titolare dopo oltre cinque mesi. Un ritorno che ha immediatamente riacceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri ma le parole del bomber sulla sua permanenza a Torino ancora non sono rassicuranti.

Il gol record e la corsa Champions

La rete realizzata contro il Lecce è entrata nella storia recente della Juventus. Vlahovic ha infatti battuto il precedente record di Arturo Vidal, che aveva segnato dopo 18 secondi, agganciando inoltre Gonzalo Higuain a quota 66 gol in maglia bianconera. La sua presenza ha ridato peso offensivo alla squadra di Luciano Spalletti che punta a blindare il piazzamento Champions.

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A fine gara, Vlahovic ha commentato così la vittoria: “Non ho giocato per tanto tempo, non ho ancora ritrovato la routine. L’importante era ritrovare i 3 punti, ora abbiamo due partite che dobbiamo vincere assolutamente e continuiamo così”.

Il rapporto con Spalletti

Se in campo il serbo è tornato centrale, fuori dal terreno di gioco restano molti interrogativi. Il contratto in scadenza il 30 giugno continua a tenere lontane le parti, con la trattativa per il rinnovo ancora bloccata. Lo stesso Vlahovic ha evitato di sbilanciarsi sul proprio futuro: “Ultime mie due partite alla Juve? Vediamo…”.

Intenso il feeling con Spalletti: “La fiducia del mister la sento tantissimo. Cercherò di fare il massimo queste ultime due partite. Non stavo molto bene e lui mi dava sempre il supporto. Mi è stato vicino, aiutandomi”.

Dal canto suo il tecnico toscano è stato categorico: “L’assenza di Vlahovic l’abbiamo sofferta come il pane. Ha caratteristiche diverse. Non si può giocare senza uno così. Serve il terminale fisico, forte. Quando sono venuto ad allenare qui chiedevo solo una cosa, il centravanti fisico. Poi non si è riusciti a trovarlo, io non faccio il mercato, quello lo fanno gli altri. Vlahovic è un calciatore forte, ben definito. Ci sono calciatori che sanno fare tante cose, poi ci sono calciatori precisi, con caratteristiche centrate. Lui è uno di questi, il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità. Rinnova? La società ha tentato, per come so io, un contatto e ci riproverà perché questo mi dicono e io dei miei direttori mi fido. Lui come calciatore ha quel livello di qualità, fa anche tanto con la fisicità e non solo con i tacchetti e le mosse”.

Numeri ritrovati dopo mesi difficili

Prima dello stop fisico, Dusan Vlahovic aveva realizzato sei reti stagionali. Dal rientro, avvenuto a fine marzo, ne sono arrivate altre due in pochissimi minuti giocati. Numeri che certificano quanto il serbo sia ancora determinante per la Juventus in crisi nel reparto offensivo.

E nelle ultime due uscite il serbo ha inciso profondamente: due gol, un’altra rete annullata di poco e numerose occasioni create. Un contributo fondamentale per una squadra che, durante la stagione, ha spesso sofferto la mancanza di un vero riferimento offensivo con i flop di Openda e David.

Bayern, Barcellona e Milan alla finestra

Il rinnovo in bianconero resta però complicato per Vlahovic e diversi top club europei osservano con attenzione la situazione. Negli ultimi giorni sono aumentate le voci su un possibile interesse del Barcellona, alla ricerca dell’erede di Robert Lewandowski.

Anche Bayern Monaco e Milan seguono il giocatore, ma l’eventuale operazione richiederebbe un investimento molto elevato tra ingaggio e commissioni.

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