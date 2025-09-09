Juventus-Vlahovic, epilogo scontato: la mossa di Tudor contro l'Inter svela la decisione sul futuro del serbo

L'infortunio di Conceicao col Portogallo costringe il tecnico a individuare nuove soluzioni in vista del derby d'Italia: l'ultima tentazione è il passaggio alle due punte

Il derby d’Italia è alle porte. E, in vista della super sfida con l’Inter, Tudor è alle prese con la grana Conceicao. L’infortunio rimediato in nazionale costringe il tecnico della Juventus a individuare nuove soluzioni, come quella del cambio modulo. Già, la tentazione è quella di schierare due punte, un’idea che segna anche il futuro di Vlahovic in bianconero.

Come cambia la Juve col ko di Conceicao: la mossa di Tudor

Gli esami cui si sottoporrà Conceicao jr in queste ore faranno luce sull’entità dei fastidi muscolari che lo hanno costretto a lasciare il ritiro del Portogallo.

La sua presenza per il derby d’Italia è in forte dubbio e, visto che Zhegrova, la cui ultima partita risale a dicembre, può ambire massimo a un posto in panchina, Tudor ha due strade davanti a sé: continuare col 3-4-2-1, affidandosi a uno tra Koopmeiners e McKennie al fianco di Yildiz dietro al terminale offensivo David, oppure passare alle due punte. Ecco, è proprio questa l’idea che sta accarezzando l’allenatore ex Verona, Olympique Marsiglia e Verona.

Tentazione Openda: il belga pronto al debutto

Come riferisce SportMediaset, la Juventus potrebbe affrontare l’Inter col 3-4-1-2: a Yildiz il compito di inventare, ai nuovi acquisti David e Openda quello di far male alla squadra di Chivu. L’eventuale scelta di puntare subito sull’attaccante belga sarebbe sorprendente, dal momento che l’operazione con il Lipsia è stata definita in chiusura di mercato e che poi il classe 2000 è partito subito per rispondere alla convocazione della sua nazionale.

Sessantuno minuto in campo senza segnare nel 6-0 al Liechtenstein, in panchina nel 6-0 al Kazakistan: questo il bilancio con i Diavoli Rossi di Lois, che oggi sosterrà il primo allenamento in bianconero alla Continassa.

Vlahovic segna ma non basta: l’epilogo è scontato

Se Tudor dovesse schierare dal primo minuto Openda e non Vlahovic, non ci sarebbero più dubbi sul futuro del centravanti ex Fiorentina, che ha il contratto in scadenza a giugno. Pur non essendo finora partito titolare nelle prime due uscite in campionato, Dusan ha sempre timbrato il cartellino, segnando pure con la Serbia.

Numeri che certificano una continuità ritrovata, ma che non cancellano il suo status di calciatore in scadenza con la valigia pronta. La panchina nel derby d’Italia a favore di un collega appena arrivato ridurre quasi a zero le possibilità di ricucire lo strappo con la Signora.