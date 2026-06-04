Juventus-Vlahovic, Giletti al veleno su Comolli: “Fallimento totale”. E Juan Jesus scatena la bufera

L'addio del serbo fa esplodere la contestazione dei tifosi. Duro attacco del giornalista: "Manca la società, Spalletti isolata". Dal mercato non arrivano buone notizie

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Il mancato rinnovo di Vlahovic è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e alimenta la contestazione dei tifosi della Juventus. A testimoniarlo sono le parole di Massimo Giletti, che punta il dito contro Comolli con accuse durissime.

Addio Vlahovic, Giletti contro Comolli

Niente da fare: Vlahovic ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus. L’ultimo incontro, quello decisivo per il futuro del centravanti serbo, si è risolto con l’epilogo che Spalletti non avrebbe mai voluto. Intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, Giletti ha puntato il dito contro l’ad Comolli: “Finché c’è lui non si va da nessuna parte”.

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Il pensiero del tifoso vip racchiude il punto di vista della maggior parte dei sostenitori bianconeri, contrari alla decisione di John Elkann di non allontanare il manager francese. Ed evidenzia il paradosso: “Va via Vlahovic, che in Italia ha fatto la differenza, mentre resta chi ha preso Openda e Zhegrova”.

Il duro attacco alla società e il futuro

Giletti non usa certo giri di parole e, nel suo intervento a ‘Maracanà’, parla di “fallimento totale”. Il discorso si sposta poi su Spalletti, “lasciato solo” e “allo sbando”. Perché è questo il quadro che emerge dalla strategia societaria. Lo scorso gennaio aveva chiesto una punta che non gli è stata presa.

E ora ha perso anche Vlahovic, da cui sarebbe voluto ripartire per costruire la sua Juve senza Champions. Il domani, secondo il conduttore de ‘Lo Stato delle Cose’, non è per niente roseo. Anzi, è convinto che quella alle porte sarà un’altra stagione di sofferenza. “La Juventus non arriverà tra le prime quattro, perché manca una società”.

L’interesse per Juan Jesus scatena la bufera

Prima che la Champions sfumasse, circolavano nomi che entusiasmavano la piazza. Da Lewandowski a Bernardo Silva: adesso il rischio è che il mercato subisca un forte ridimensionamento. Mentre prende quota la cessione di Bremer per far fronte ai mancati introiti della coppa dalle grandi orecchie, i tifosi della Juventus protestano sui social per il possibile ingaggio a costo zero di Juan Jesus, 34 anni.

Il difensore brasiliano è un fedelissimo di Spalletti, che lo aveva già voluto a Napoli, ma non è il tipo di rinforzo che scalda l’ambiente. “Siamo nel multiverso”, scrive Salvatore su X. “Il Real Madrid prende Dumfries, l’Inter prenderà Palestra, la Roma chiude per Dodò, la nostra Juve punta Juan Jesus. Siamo finiti”, commenta un altro fan della Signora. “Juan Jesus è la fine della Juve”, rincara Alberto. “Se davvero prendono Juan Jesus o qualche giocatore del genere, la Continassa deve essere smantellata e cosparsa di sale”, conclude Nicole.