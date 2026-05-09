Juventus: Vlahovic, gol e polemiche. Ma Spalletti lo difende a modo suo e rimprovera Koopmeiners

Il centravanti serbo impiega 12 secondi per andare a bersaglio contro il Lecce, ma i tifosi lo bacchettano duramente sui social. Spalletti show al Via del Mare

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Dodici secondi sono bastati a Dusan Vlahovic per andare a segno contro il Lecce, alla sua prima da titolare dopo l’infortunio rimediato a novembre nella sfida contro il Cagliari. Eppure sui social è scoppiata la polemica dei tifosi della Juventus, che hanno criticato il centravanti serbo. Al Via del Mare è andato in scena lo Spalletti-show: il tecnico bianconero ha bacchettato di continuo i suoi calciatori e in particolare a Teun Koopmeiners.

Lecce-Juventus, Vlahovic da record

Pronti, via e palla in gol. Dopo la rete del pareggio realizzato su punizione contro il Verona, Vlahovic si è ripetuto anche a Lecce. Ed è un gol da record, perché l’ex Fiorentina ha impiegato solamente 12 secondi per sbloccare il match.

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Come riferito da Opta, si è trattata della rete più veloce della Juventus in Serie A: il precedente primato apparteneva ad Arturo Vidal che aveva segnato nel derby d’Italia contro l’Inter del 3 novembre 2012 dopo 18 secondi.

Ma sui social è polemica: tifosi contro Dusan

Oltre a un gol annullato per fuorigioco, sulla prestazione di Vlahovic pesano anche due occasioni clamorose fallite. Ma ciò che i tifosi gli contestano maggiormente è un mancato passaggio a Yildiz, che avrebbe avuto la possibilità di chiudere la pratica Lecce. “Ha fatto un gran gol dopo pochi secondi, ma a causa del suo egoismo non abbiamo realizzato il 2-0. Passa il pallone, non giochi da solo” ha scritto Umbe su X.

“Avevate dimenticato che anche Vlahovic è un mangiagol?” punge Matteo. “Questo è Vlahovic: può far un gol e sbloccare la partita sì, ma ti sbaglia cose che un giocatore di serie D non sbaglia” commenta Solojuve. Un altro tifoso consiglia Elkann e Comolli: “Non commettete l’errore di prolungargli il contratto”. Un vero paradosso, considerando che proprio il serbo, in scadenza tra poco più di un mese, ha firmato il successo del Via del Mare avvicinando la Signora alla Champions col sorpasso ai danni del Milan.

Spalletti rimprovera Koopmeiners (e non solo)

È stato uno Spalletti scatenato fin dai primi minuti quello visto in Salento. D’altronde la posta in palio era altissima e i suoi uomini dovevano essere sempre sul pezzo. Tra i più sollecitati dal tecnico di Certaldo c’è stato Koopmeiners, a cui è stata concessa una chance dal primo minuto.

“Non mi far arrabbiare”, gli ha urlato l’ex ct della Nazionale nel corso della gara. “Gioca la palla, deve viaggiare”. Ma l’allenatore della Juve ha ripreso anche altri calciatori, da Bremer fino a Zhegrova. Proprio nel finale di partita, per richiamare il kosovaro, si è anche lasciato andare a un’invasione di campo.

“Certi down di superficialità non ce li possiamo permettere. Noi dobbiamo giocare per vincere le partite, non per sperare di vincerle” ha commentato Spalletti ai microfoni di DAZN. Poi ha esaltato la personalità e la prova di Vlahovic: “Una faccia di ca**o vera, lotta su quel pallone e segna un gol lampo”. Sul contratto: “La società ha tentato di avere un contatto e ci ritenterà”.