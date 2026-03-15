Juventus, Vlahovic: il retroscena sulla mancata convocazione e quando tornerà

E' stato il bomber a dire a Spalletti di non sentirsi ancora pronto, andrà in panchina col Sassuolo e dopo la sosta potrebbe diventare titolare

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Da settimane è il Godot della Juventus: aspettando Vlahovic era diventato il mantra bianconero vista l’opacita del duo David-Openda, definitivamente bocciato da Spalletti. Il serbo ha superato l’infortunio e dalla scorsa settimana si sta allenando in gruppo ma a sorpresa non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di Udine. Il retroscena e i tempi di rientro.

Spalletti a Udine ha usato il falso nueve

Dopo i tre mesi di stop il bomber sembrava finalmente pronto ma alla fine è rimasto davanti alla tv a casa sua a vedere i compagni vincere a Udine. Come falso nueve Spalletti ha provato – con ottimi risultati – prima Yildiz e poi Boga ma freme dalla voglia di poter contare su un centravanti di ruolo. Come mai non era neanche in panchina Vlahovic?

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Il retroscena sull’esclusione

Spalletti nelle scorse settimane aveva raccomandato la massima prudenza e cautela ed evidentemente è stato preso alla lettera dal bomber. E’ stato lo stesso giocatore, venerdì alla Continassa, come racconta Tuttosport, a chiedere di non essere convocato. Vlahovic ha preferito rimanere a Torino perché non si sentiva pronto neanche per uno spezzone.

Il Genoa nel mirino

Nessun allarme, sia chiaro. Vlahovic sta bene, è integro ma vuol sentirsi al top. Ha pensato pertanto che con una settimana di allenamenti in più si sarebbe sentito al meglio. Tutto lascia pensare che torni tra i convocati per Juventus-Sassuolo di sabato sera. Partirà sicuramente dalla panchina per poi – dopo la sosta per le nazionali – riprendersi presumibilmente la maglia da titolare già da Juventus-Genoa di Pasquetta.