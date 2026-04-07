Juventus: Vlahovic più grave del previsto, ecco quando tornerà. Nuovi dubbi dei tifosi sul rinnovo

Il centravanti serbo vittima di un infortunio al polpaccio dopo quello agli adduttori: molti supporter bianconeri chiedono al club di rivedere la strategia per il prossimo mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Una stagione maledetta quella di Dusan Vlahovic: appena rientrato dopo la lunga assenza per l’infortunio agli adduttori, il serbo ha accusato un nuovo problema al polpaccio sinistro che lo terrà ancora lontano dal campo. I tifosi, stanchi di aspettare, chiedono alla Juventus di rivedere il piano per il suo rinnovo di contratto.

Juventus, nuovo infortunio per Vlahovic: la diagnosi

Dopo gli adduttori, il polpaccio: non c’è pace per Dusan Vlahovic, vittima di un nuovo infortunio muscolare che si è rivelato più grave di quanto previsto. Gli esami strumentali effettuati oggi dallo staff della Juventus hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado del soleo, un problema che il serbo ha accusato nei minuti di riscaldamento che hanno preceduto la gara contro il Genoa, in cui il giocatore è rimasto in panchina.

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Quando torna Vlahovic

La diagnosi comunicata oggi dalla Juventus rappresenta una pessima notizia per Vlahovic, che fremeva per tornare in campo, e anche per Luciano Spalletti, che sperava di avere il centravanti a disposizione nel rush finale della lotta per la qualificazione alla Champions League.

L’infortunio al polpaccio, invece, rischia di rendere Vlahovic indisponibile per almeno tre settimane: quasi certe le assenze in tre gare delicatissime come quelle con l’Atalanta a Bergamo, il Bologna all’Allianz e soprattutto il Milan a San Siro, in programma il 26 aprile.

I dubbi dei tifosi sul rinnovo di contratto

Mentre Spalletti dovrà continuare ad arrangiarsi, i tifosi della Juventus tornano a porsi dubbi sull’opportunità di rinnovare il contratto di Vlahovic, in scadenza a giugno. Dopo mesi di stallo, le parti si sono riavvicinate negli ultimi mesi e oggi l’accordo sul prolungamento pare praticamente cosa fatta: “ma è la scelta più giusta per la Juve, considerati i guai fisici di Vlahovic?”, si chiedono gli juventini sul web.

“Non c’è ancora la firma, possiamo ancora sperare”, commenta Alexander su X. “Fortunatamente il rinnovo ancora non c’è stato. Questo è l’importante”, gli fa eco Joshua. “A Vlahovic proporrei un rinnovo a 2 milioni di euro più una parte variabile relativa a gol e presenze”, aggiunge Daniele. “Tra rendimento e infortuni quello di Vlahovic è un calvario che dura da anni. È ora di finirla”, attacca Massimo. “I 5 milioni per il rinnovo sono già tanti per uno che gioca meno di 20 partite a stagione”, scrive Aldo. Ma Fighter ricorda che rinunciare a Vlahovic per prendere un altro attaccante non sarà facile per la Juventus: “Il vero problema è che non so se possiamo sperare in qualcuno meglio di Vlahovic”.