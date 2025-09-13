Juventus, Vlahovic: la mossa last minute di Tudor per l'Inter divide il web

Tudor punta dal 1' sul bomber serbo in gran forma per la gara contro l’Inter. Fiducia ritrovata, gol pesanti e tifosi scatenati sui social

“Vedendo i numeri di Vlahovic non è stato mai così bene in vita sua”. L’aveva fatto capire nella giornata di ieri, Igor Tudor in conferenza stampa, che avrebbe puntato sul bomber serbo anche in vista del derby d’Italia e così sarà: il numero 9 bianconero sarà quasi sicuramente titolare nella sfida contro l’Inter. E’ così che Tudor prepara lo ‘sgarbo’ a Marotta che continua ad inseguire l’attaccante bianconero, in attesa che si svincoli dal prossimo giugno. I tifosi sul web, intanto, restano divisi sulla scelta tattica del tecnico croato per il big match di oggi pomeriggio.

Vlahovic sorpassa David: sarà titolare nel derby d’Italia

Il momento d’oro del numero 9 ha indotto Tudor ad un colpo di scena clamoroso in casa Juventus. Il tecnico di Madama ribalta quindi tutte le aspettative e decide di non affidarsi ai neo acquisti David ed Openda per la sfida contro l’Inter. L’allenatore dei bianconeri resta però fedele al suo 3-4-2-1: non cambia l’impianto tattico ma ribalta la scelta più delicata, in avanti, premiando il serbo reduce da un avvio di stagione brillante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dusan ha segnato due reti da subentrato nelle prime giornate di campionato, firmando successi pesanti contro Parma e Genoa. A questi gol si aggiunge anche quello con la nazionale serba. Numeri e maturità hanno convinto Tudor, che vede nel 25enne l’uomo giusto per affrontare la partita più sentita dai tifosi bianconeri.

Dalla contestazione alla rinascita

L’estate di Vlahovic è stata complicata: il contratto in scadenza nel 2026 e il rifiuto al rinnovo hanno alimentato dubbi e tensioni. Nonostante le offerte di Mourinho (Fenerbahce) e Allegri (Milan), l’attaccante ha scelto di restare per via dello stipendio ancora altissimo alla Juventus. Ora, con fiducia riconquistata sul campo e il rapporto con l’ambiente juventino tornato ad essere sereno, Tudor gli affida le chiavi dell’attacco.

La strategia di Tudor non convince i tifosi

Il tecnico croato punta a sfruttare la forma smagliante di DV9 dal primo minuto, ma allo stesso tempo si prepara a gestire le risorse in panchina. Con Jonathan David e il neo-arrivato Openda pronti a subentrare, la Juventus si presenterà contro l’Inter con un arsenale offensivo ricco e variegato. I tifosi sul web non sono però così convinti: “Sorpresa di Tudor… Vlahovic titolare! Igor non lo caricare di troppe responsabilità che poi torna il Dusan di sempre… È meglio per tutti se non è il pilastro della Juventus. Così quando entra fa pure goal, gioca con spensieratezza senza pippe mentali.”

C’è poi chi scrive: “Con Vlahovic dall’inizio e David in panchina, in pratica siamo la stessa squadra dell’anno scorso Speriamo bene…” E ancora: “Se stasera giocherà Vlahovic titolare sarò contento. Non perché io abbia dimenticato che non sa stoppare la palla, ma perché è un messaggio chiaro per tutti: chi sta bene gioca, chi lavora bene gioca. Senza guardare contratto, tifosi, paturnie…. Bene così Tudor.”

Non si placano i commenti sul web: “Importanti le parole di Tudor su Vlahovic. Vedremo se il serbo ripagherà ancora la fiducia del tecnico croato.” E ancora: “Io non sono convinto che sia una buona idea schierare Vlahovic titolare contro l’Inter. Anzi, l’avrei visto meglio da subentrato così come ha fatto finora.”

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus