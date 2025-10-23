Juventus, Vlahovic da leader: Seedorf lo assolve per il gol fallito. La confessione di Xabi Alonso: “Ho pregato”

Contro il Real buona gara del serbo, “perdonato” dall’ex centrocampista per la rete mancata nella ripresa: il tecnico degli spagnoli ha raccontato il suo spavento per quell’occasione

Dusan Vlahovic ha giocato una gara di grande sostanza al Bernabeu e nel post-partita ha pronunciato parole da vero leader, criticando la Juventus per la prestazione offerta contro il Como. Dopo la gara Clarence Seedorf ha assolto il serbo per il gol mancato nella ripresa contro il Real Madrid, mentre il tecnico dei blancos Xabi Alonso ha confessato di aver pregato in quell’occasione per evitare l’espulsione di Militao.

Juventus, gran partita di Vlahovic

Che Dusan Vlahovic fosse in giornata si era capito dall’inizio della gara tra il Real Madrid e la Juventus: pronti via, e il serbo ha avviato un contropiede dei bianconeri con una sponda di grande qualità per Yildiz, non sfruttata poi da Kalulu. Nel corso della partita Vlahovic ha poi offerto diverse buone giocate, mettendosi a disposizione dei compagni e sfiorando il gol con un imperioso coast to coast, in cui è riuscito a resistere al ritorno di un difensore rapido come Militao: Courtois, però, è riuscito a ribattere la sua conclusione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Seedorf assolve Vlahovic, non Openda

Nel post-gara su Amazon Prime Video, Clarence Seedorf ha assolto Vlahovic per la rete mancata, spiegando che, a differenza di quella fallita da Lois Openda nel finale di gara, il suo non è stato un gol mangiato. “Openda non sapeva che fare – ha detto Seedorf – calciare di prima non era facile, ma era facile sterzare e portarsi la palla sul destro, spalancandosi la porta. Quello di Vlahovic non è un errore: Militao è stato bravo a disturbarlo”.

La confessione di Xabi Alonso

Sulla stessa occasione è poi tornato Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid: l’azione di Vlahovic ha fatto correre un lungo brivido sulla schiena dell’allenatore spagnolo, che nel post-partita ha confessato di aver chiesto un aiuto divino per evitare guai alla sua squadra… “Mentre Vlahovic correva ho pregato che Militao non facesse fallo e si facesse espellere…”, ha dichiarato l’allenatore del Real. Il centrale brasiliano è stato bravo, più che il cielo, però, Xabi Alonso dovrebbe ringraziare Courtois per il grande intervento su Vlahovic.

Le parole da leader di Vlahovic

Quanto al serbo, intervistato da Sky Sport è tornato sulla prestazione deludente di Como, pronunciando parole da vero leader della Juventus. “Oggi c’è stato un grande cambiamento rispetto alla partita contro il Como e anche rispetto ad altre tante altre partite”, ha ammesso Vlahovic, che ha poi sferzato i suoi compagni di squadra. “Non può essere possibile in una squadra così importante avere un atteggiamento così diverso in tre giorni, perché domenica sembrava veramente… non voglio che qualcuno capisca male, ma non eravamo al livello della Juventus”, ha ammesso Vlahovic, che poi s’è detto pronto a voltare pagina dopo la sconfitta di Madrid. “Dobbiamo pensare subito alla prossima gara contro la Lazio, sarà una trasferta molto difficile”, ha chiuso il serbo.