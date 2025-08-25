Juventus: Vlahovic mette in crisi tutti, entra e segna sempre, cosa succede ora, dietrofront del web

David segna al debutto, Vlahovic ribalta i fischi con un gol: Tudor apre al futuro del serbo e i tifosi rivalutano l'ipotesi di confermare il bomber

Dal gelo agli applausi. Dusan Vlahovic si sta riprendendo lo Stadium. Fischiato – come sempre – al suo ingresso, il serbo ha poi trasformato i mugugni in cori grazie al gol del 2-0 sul Parma. Con un gesto d’esultanza – braccia aperte verso la curva e dito alla tempia – ha lanciato un messaggio forte alla Juventus: testa dura e determinazione, anche contro le contestazioni estive. Ora, la possibilità di una tregua con la tifoseria bianconera non sembra più un’utopia. E il Milan si allontana dopo le parole di Tudor.

Le parole di Tudor su Vlahovic

L’allenatore Igor Tudor ha sottolineato l’importanza delle reti di entrambi i suoi attaccanti. Su Vlahovic ha poi aggiunto: “Bellissimo gol. Dusan è concentrato e professionale, ora vediamo cosa succede in questa settimana. Quei due in campo insieme (si riferisce a David ndr.)? Ci ho pensato…”.

Il tecnico ha però preferito non sbilanciarsi sul mercato, lasciando la decisione finale alla società: “Lui o Kolo? Decide la società”.

Il futuro dell’attacco bianconero

Con David pronto a imporsi come nuovo idolo della tifoseria bianconera, e Vlahovic capace di accendere lo stadio con un solo lampo, la Juventus si trova ora davanti ad una nuova possibilità: costruire un attacco sorprendente che riesca a coniare una coppia inedita. La sessione di mercato, intanto, è ancora aperta ma l’idea di vederli insieme non sembra più solo un’ipotesi. Vlahovic sta tenendo una media impressionante. Entra e segna sempre, era già successo nella partitella in famiglia con la Juve U.23 e con l’Atalanta nel trofeo Bortolotti.

I tifosi bianconeri rivalutano Vlahovic

A lanciare il tema di una possibile permanenza di Vlahovic in bianconero è il giornalista, ed esperto di mercato RAI, Paolo Paganini che scrive sui social: “Mah…vuoi vedere (come ho già scritto) che la Juventus proverà a rinnovare il contratto di Vlahovic che caso strano lo vuole a tutti i costi Allegri al Milan? Chiedo per un amico che ha partecipato alla consegna dei Nobel del calcio a Stoccolma.”

Ed anche i tifosi bianconeri stanno ora iniziando a rivalutare l’eventuale addio a Vlahovic: “Mai pensato che Vlahovic dovesse andare via. Anche a costo di perderlo a zero. Al tifoso non interessano bilanci e stipendi: il tifoso vuole vincere, vuole gente che segna e fa vincere, punto. Com’è sempre stato.”

C’è poi chi scrive: “Vlahovic come previsto è uno dei migliori attacchi in giro fa ridere la possibile vendita al Milan che ora annaspa dietro a Harder che è una scommessa totale da 25 milioni da sommare a Gimenez per un attacco tutto da valutare e pieno di incertezze.”

E ancora: “Ho ancora motivo di credere che serenità di Allegri stia nel fatto di sapere che avrà entrambi sia Harder che Vlahović. Speriamo che sbarchi alla Juventus in tempo 0 KoloMuani così che si definisca l’effetto domino. Ho motivo di ritenere che il Milan possa fare il tutto.”

Non si placano gli animi sul web: “Se Vlahovic vuol restare alla Juve, non ha senso comprare Kolo Muani (avevamo un accordo con lui, ma quando il costo pattuito totale era 50 milioni). Spiace che il PSG abbia sparato cifre assurde: Kolo ha mantenuto la parola data rifiutando altre offerte.”

E infine: “Il Milan ha avuto l’occasione di prendere Vlahovic per un tozzo di pane ma Tare gli ha preferito uno rotto; peccato (per loro). Ieri è successa una cosa straordinaria: dopo il gol si è visto che c’ è un legame forte tra Dusan e la tifoseria. DUSAN RESTA.”