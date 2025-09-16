Juventus, Vlahovic mette nei guai Tudor: il gesto di Locatelli, poi il siparietto con Del Piero

Dal centravanti chiaro messaggio al tecnico: vuole riprendersi la maglia da titolare. Il serbo scherza in tv con l’ex capitano bianconero

Non solo i due gol e l’assist decisivo, la partita contro il Borussia Dortmund potrebbe rappresentare la svolta nella stagione di Dusan Vlahovic e un problema per Igor Tudor, per cui ora sarà impossibile tenere il serbo fuori dall’undici titolare. Il serbo rivendica un posto dal 1’ nel siparietto post-gara con Alex Del Piero e anche la squadra sembra stare con lui come dimostra il gesto di Manuel Locatelli dopo il 4-4.

Juventus, il messaggio di Vlahovic a Tudor

Due gol e un assist partendo dalla panchina: dopo un impatto del genere nella partita contro il Borussia Dortmund, Dusan Vlahovic sa che i suoi giorni sulla panchina della Juventus potrebbero essere finiti. Il serbo affronta l’argomento nel post-gara, intervistato da Sky Sport: la sua chiacchierata con gli ospiti in studio si trasforma rapidamente in un messaggio per Igor Tudor.

“È tutta la vita gioco da titolare – afferma il serbo, stuzzicato sull’argomento – e penso che di aver fatto abbastanza gol”. Subito dopo, però, prova a correggere il tiro per non andare allo scontro con il suo allenatore. “Però in questa situazione il mister cambia tanto, come ha detto lui con 5 cambi è tutto diverso, non ci sono più titolari e panchinari. Io non ci penso, solo a essere concentrato e ad aiutare mister e squadra. A tutti piace giocare, ma rispetto le scelte del mister”.

Il siparietto con Del Piero

Sull’argomento si tuffa di petto Alex Del Piero: ospite in studio, Pinturicchio scherza avviando un siparietto con Vlahovic. “Quello che vorrebbe dire Dusan è ‘vorrei giocare titolare per 90’’…, ma in questo frangente è stato molto bravo a capire il momento in cui si trova, ed entrare e fare gol non è semplice, soprattutto per chi è abituato a giocare titolare”. “L’importante è fare gol – aggiunge poi Del Piero – ma ovviamente penso voglia fare gol da titolare…”. E qui Vlahovic non può che dare ragione alla bandiera bianconera: “Certamente…”, si lascia scappare il serbo.

Il riscatto di Vlahovic

Quando gli viene chiesto della difficile estate trascorsa tra voci di mercato e la rottura con la società, Vlahovic non resiste e si toglie un sassolino dalla scarpa. “Se ho provato rabbia? No, quello no. Sicuramente non è stato periodo facile per me – precisa il centravanti -, si parlava tutti i giorni di me e sono state dette e scritte tante cose che al 99% non erano vicine alla verità. È normale che possono disturbare una persona. Ma ho trovato un po’ di forza, io sono fatto così, ho sempre fame, non sono mai abbastanza contento”.

Il gesto di Locatelli ai tifosi

E con i gol Vlahovic sta ricostruendo anche il suo rapporto con i tifosi della Juventus, aiutato anche dai compagni di squadra. Nella gara col Borussia Dortmund, dopo il 4-4 di Kelly, Manuel Locatelli è andato ad abbracciare il serbo e tenendolo stretto s’è poi girato verso la curva bianconera, indicando il compagno e invitando gli ultrà a omaggiarlo. Un gesto, quello di Locatelli, volto a fare da ponte tra Vlahovic e tutta la tifoseria bianconera, per ricomporre la ferita apertasi in estate e aggravatasi in estate. Una ferita che Vlahovic sta curando a forza di gol.