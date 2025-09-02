Juventus, Vlahovic e il retroscena sul no al Milan: nel futuro del serbo spunta lo zampino di Inter e Marotta

Vlahovic rimane a Torino ma rischia di partire a parametro zero firmando un precontratto già a febbraio: la corte del Milan andata in fumo e l’indiscrezione di un futuro all’Inter

Dusan Vlahovic è stato il grande caso dell’estate di mercato in casa Juventus. L’attaccante serbo ha puntato i piedi, ha voluto la permanenza a Torino scatenando anche un po’ di rabbia da parte dei tifosi bianconeri. Tutto però che è passato in secondo piano dopo i due gol segnati nelle prime due giornate di campionato. La corte del Milan è andata sfumando ma ora spunta un’indiscrezione che riguarda l’Inter.

Vlahovic: cosa succede ora con la Juve

No a tutte le possibili destinazioni: Dusan Vlahovic ha puntato i piedi nel corso di questa estate. L’attaccante serbo è stato cercato da tante squadre in giro per l’Europa ma non ne ha voluto sapere di andare via da Torino. Un problema per la Juventus visto che il numero 9 ha un contratto in scadenza alla fine di giugno 2026 con le trattative per il rinnovo che si sono arenate da tempo e con la possibilità di firmare un precontratto con la sua prossima squadra già nel mese di febbraio. Ma allo stesso tempo a Tudor fanno comodo i suoi gol, contro il Genoa è stato lui a sbloccare una gara che si stava rivelando complicata. L’arrivo di Openda paradossalmente può essere anche un aiuto per Dusan, che non avrà più il compito di trascinare l’attacco bianconero ma potrà fare l’alternativa di lusso liberandosi di quelle pressioni che forse sono state anche una causa di prestazioni non all’altezza delle aspettative.

La lunga corte del Milan

Per molti l’atteggiamento di chiusura di Vlahovic nei riguardi delle pretendenti era dovuto alla volontà del serbo di riunirsi con Massimiliano Allegri alla corte del Milan. Una possibilità che resta ancora aperta e da esplorare nei prossimi mesi, ma che qualche settimana fa ha pure subito più di una battuta d’arresto. Da una parte i rossoneri che non si sono mai davvero sbilanciati per riuscire a mettere sotto contratto il giocatore, dall’altra parte l’attaccante non ha mai forzato davvero la mano alla Juve per provare a tornare sotto le cure di Allegri.

Inter e Marotta pronto al colpo

A lanciare una clamorosa indiscrezione ci pensa il sito MilanistiChannel che rivela come dietro i dubbi di Vlahovic si nasconda lo zampino dell’Inter e di Beppe Marotta. Non esiste al momento una trattativa tra il club nerazzurro e l’entourage dell’attaccante serbo, c’è un interesse o poco più ma l’ipotesi di lanciarsi a caccia di Vlahovic potrebbe avere molto senso. Marotta è sempre stato considerato uno dei dirigenti più attenti e “rapaci” quando si parla del mercato dei parametro zero. Inoltre ci sono da rispettare gli strettissimi parametri finanziari posti da Oaktree che potrebbero portare anche a una cessione eccellente in attacco nella prossima estate. Vlahovic all’Inter però in questo momento rappresenta poco più di una suggestione al termine di una sessione di mercato lunghissima e piena di colpi di scena. C’è il tempo di rifiatare (non molto) prima del nuovo assalto.