Juventus, Vlahovic nel mirino del Barcellona e McKennie piace alla Roma: rivoluzione in arrivo a gennaio

Entrambi in scadenza a giugno 2026, potrebbero lasciare la Continassa durante il calciomercato invernale: il club bianconero potrebbe infatti cederli subito per evitare di perderli a zero in estate

Il calciomercato invernale di solito non riserva colpi importanti, ma nel caso della Juventus il mese di gennaio 2026 potrebbe essere molto scoppiettante, sia in entrata che in uscita.

Juventus, Vlahovic e McKennie ai saluti

Non solo Dusan Vlahovic, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno prossimo: anche Weston McKennie, centrocampista statunitense, concluderà il suo accordo con il club bianconero nello stesso periodo. Entrambi saranno dunque liberi di accordarsi con altri club sin da gennaio, e in entrambi i casi è legittimo immaginare che la dirigenza voglia cederli per provare almeno a guadagnarci qualcosa.

Il Barcellona su Vlahovic

Sul centravanti serbo si sono diffuse parecchie voci: si era parlato del Tottenham, ma secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe scelto il bianconero come sostituto di Robert Lewandowski, nel caso in cui il polacco decidesse di non prolungare con i catalani. Con la maglia della Juve, Vlahovic ha collezionato 155 presenze, 62 gol e 15 assist. Un ‘ipotesi che non potrebbe non piacere al giocatore ex Fiorentina, bisognerà capire se la trattativa potrà intavolarsi sin da gennaio o il discorso verrà rimandato a giugno. David e Openda, fino ad oggi, non hanno offerto ancora le dovute garanzie.

Juventus, McKennie piace a Gasperini

Un altro fronte caldo in casa Juve si aprirà senza dubbio a centrocampo. Il costante tentativo da parte di Tudor di rilanciare le quotazioni di Koopmeiners, come sottolineato dallo stesso olandese, potrebbe essere arrivato finalmente ad un punto di svolta con il posizionamento davanti alla difesa. Una soluzione che non piacerà di certo a capitan Locatelli, ma tant’è: l’ex Atalanta a Madrid non ha fatto male, e a meno che non arrivi un altro centrale di centrocampo a gennaio, si giocherà il posto con l’ex Sassuolo.

Tudor punta su Adzic e Miretti

Chi potrebbe abbandonare Torino è Weston McKennie: titolare al Santiago Bernabeu, non ha ancora trovato molto spazio nelle rotazioni di Tudor. La Roma potrebbe decidere di affondare il colpo $a gennaio, permettendo così a Cristante e Koné di riposare con più frequenza. McKennie, data la sua polivalenza, potrebbe risultare molto utile a Gasperini, che da sempre apprezza i giocatori molto duttili. La Juventus, dal canto suo, potrebbe avere già in casa i sostituti: a cominciare da Adzic, che dopo il gol all’Inter è un po’ scomparso dai radar, per finire con Miretti, che nei prossimi giorni tornerà finalmente a disposizione di Tudor.