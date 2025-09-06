Juventus e Vlahovic non è ancora finita: cosa può succedere a gennaio

Il Milan non molla Vlahovic: nuovo assalto possibile a gennaio. Intanto la Juve valuta la convivenza tra il serbo, David e il nuovo arrivo Openda

“Finché sei qui, tutto può succedere”. La storia tra Vlahovic e la Juventus ricorda esattamente il testo della canzone dei Negramaro nel 2015. Sarà anche finita l’estate, ma il tempo per le telenovele di calciomercato pare non essersi ancora esaurito per i bianconeri alla prese con il serbo. Finché è a Madama, tutto può veramente succedere: specialmente da gennaio in poi con tre opzioni alle porte.

Milan, obiettivo Vlahovic: possibile nuovo assalto a gennaio

Il mercato estivo si è chiuso da pochi giorni, ma il nome di Dusan Vlahovic resta caldo. L’attaccante della Juventus, nonostante fosse dato in partenza, è rimasto a Torino, ma il suo futuro potrebbe cambiare già a gennaio.

Secondo Calciomercato.com, infatti, il Milan aveva fatto un ultimo tentativo per Vlahovic nella settimana conclusiva di mercato. La Juventus non si era opposta, ma il serbo ha preferito restare a Torino per continuare a percepire l’ingaggio da 8 milioni più 4 di bonus.

Allegri senza un vero “9”

Nonostante le trattative, il Milan non è riuscito a garantire ad Allegri il centravanti richiesto. L’unica punta centrale rimane Santiago Gimenez, anche se il club ha cercato fino all’ultimo uno scambio con Dovbyk, segnale di scarsa fiducia. Per questo il nome di Vlahovic resta tra i preferiti del tecnico.

La strategia rossonera per gennaio è dunque chiara: il Milan potrebbe tornare alla carica già nella finestra invernale, con l’obiettivo di anticipare un’eventuale asta estiva, quando il serbo potrebbe liberarsi a parametro zero. Per quanto riguarda l’Inter, invece, nel caso in cui l’attaccante resti in bianconero fino a fine stagione senza rinnovo e senza accordarsi al Milan, l’assalto finale potrebbe partire per accaparrarsi il serbo da giugno in poi a costo gratuito.

La Juventus valuta la permanenza di Vlahovic

Con l’arrivo di Lois Openda, Tudor si trova ora con tre attaccanti di livello: Vlahovic, Jonathan David e il belga ex Lipsia.

Nelle prime partite, Tudor ha alternato i due: David titolare e Vlahovic subentrato nel secondo tempo. Il serbo spera però di invertire i ruoli e diventare lui il punto di riferimento offensivo. Per ora, sebbene il serbo sia riuscito a siglare due reti alle prime due gare di campionato, appare quasi impossibile l’idea che Vlahovic rinnovi in bianconero.