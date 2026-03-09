Juventus-Vlahovic, offerta del club per il rinnovo, sabato il rientro in campo: il piano tattico di Spalletti

Secondo La Stampa, il club è pronto a offrire un nuovo contratto a 6 milioni + bonus: nel frattempo il serbo è pronto a rientrare in campo sabato contro l'Udinese

Il leit-motiv è ormai chiaro: esce David, la Juventus segna. E non lo fa inserendo l’altro attaccante in rosa, Openda, ma ricorrendo a risorse “interne”: attaccanti esterni, centrocampisti, difensori. Tutti segnano, nei bianconeri, che hanno il secondo miglior attacco del campionato (dietro l’Inter): tranne gli attaccanti.

Juventus, Vlahovic è quasi pronto

L’attesa di Dusan Vlahovic sta assumendo aspetti messianici, come nessuno avrebbe immaginato fino a qualche mese fa. Il serbo ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sabato dovrebbe rientrare tra i convocati in occasione della partita di Udine, quasi come a rispondere all’allarme lanciato da Spalletti (non il primo) dopo la partita con il Pisa. Fare più gol, fare da perno per il gioco offensivo della squadra, sfruttando soprattutto la sua fisicità (aspetto che il tecnico bianconero ha più volte sottolineato) e soprattutto fare da riferimento per Yildiz.

Vlahovic-Juventus, ora si tratta

Il rientro del serbo cade proprio nella settimana che potrebbe portare sia al rinnovo di Spalletti con la Juventus, sia alla ripresa delle trattative tra lo staff dell’attaccante e il club per un nuovo contratto. Il suo agente, Darko Ristic, si trova a Torino da diversi giorni ed è stato visto venerdì allo Stadium. Come riporta La Stampa, nei prossimi giorni l’agente incontrerà prima lo stesso Vlahovic e poi la dirigenza bianconera per avviare la trattativa sul rinnovo.

La proposta della Juventus

Le alternative, del resto, non sono molte: l’ipotesi Milan si è raffreddata e dall’estero non sono arrivate offerte da club di primo piano. Si era parlato del Barcellona, per sostituire Lewandowski, ma dalla Spagna non sono arrivati passi concreti. Come riporta il quotidiano piemontese, la Juventus starebbe valutando di proporre al centravanti un nuovo contratto da 6 milioni di euro più un premio alla firma.

Vlahovic e Spalletti, rinnovi in vista

Una cifra decisamente inferiore rispetto ai 12 milioni percepiti attualmente, ma in linea con il nuovo ingaggio di Yildiz, che si aggira attorno ai 7 milioni. Se per Vlahovic la trattativa resta tutta da costruire, la situazione appare diversa per Spalletti, che già in settimana dovrebbe firmare il prolungamento del suo contratto.