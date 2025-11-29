Juventus: Vlahovic, Openda e David ora tutti alla pari: chi è in pole per Spalletti

I bianconeri sperano che i segnali lanciati dagli attaccanti trovino conferme. Intanto l'ex ct pensa a come poterli gestire. Tutte le novità

Più che c’è posta per te, c’è un posto per tre. Ad assegnarlo ci dovrà pensare Luciano Spalletti, forse la persona più indicata a trovare una soluzione a questa intricata matassa. La Juventus non ha ancora un centravanti titolare. Per questa maglia i candidati sono tre: Dusan Vlahovic, Lois Openda e Jonathan David. In un primo momento a suon di gol il serbo si era portato avanti nelle gerarchie, poi le cose sono cambiate e le carte adesso si sono mischiate.

Openda e David: “Ci siamo anche noi”

Openda ha finalmente trovato continuità, mentre David è tornato a incidere dopo un periodo complicato. Spalletti e la Juve possono respirare, contando nuovamente su più soluzioni offensive. Oltre a loro, resta centrale anche il contributo di Vlahovic e delle altre mezze punte. Il difficile ambientamento dei nuovi arrivi aveva pesato, ma le reti realizzate a Bødo segnano una svolta importante. Almeno potenziale, in attesa di conferme che devono necessariamente arrivare dal campo.

L’equilibrio ritrovato nel reparto offensivo

David aveva illuso con il gol all’esordio contro il Parma, salvo poi perdere spazio per il calo di rendimento. Con Spalletti, però, Openda ha avuto maggior fiducia, risultando più efficace anche al fianco di Vlahovic. Il serbo resta il più costante sotto porta, garantendo qualità e presenza. Aver riportato in equilibrio la concorrenza tra i tre è già un grande risultato per l’allenatore. Ora, però, bisogna andare oltre cercando i gol necessari per arrivare all’obiettivo finale.

Nuove soluzioni tattiche e obiettivi di continuità

Openda è stato utilizzato anche come sotto punta, mentre David tende a muoversi più dentro l’area. Vlahovic, autore di 6 gol e 2 assist in stagione, sta vivendo una crescita stimolata da Spalletti e non esclude più il rinnovo. Se non altro possiamo dire di avere più chiare, dopo qualche mese, le caratteristiche di ogni giocatore. David ha segnato il secondo gol in maglia bianconera proprio a Bødo e punta a stabilità. Lo stesso obiettivo di Openda, che in Champions ha ritrovato fiducia e centralità. Uomini in più su cui contare, per necessità ma anche per convinzione.