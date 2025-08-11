Juventus, Vlahovic ora basta: l’ultimo atto che scatena i tifosi sul web

Vlahovic ai ferri corti coi bianconeri: l’errore al 92′ contro il Dortmund scatena i tifosi. Flop in amichevole, futuro incerto e mercato bloccato

Un rapporto ormai logoro. Il legame tra Dusan Vlahovic e la tifoseria bianconera è arrivato ai minimi storici. Neppure la vittoria della Juventus in amichevole contro il Borussia Dortmund è riuscita a stemperare le tensioni, anzi. L’attaccante serbo non è più al centro dei piani di Igor Tudor e il popolo juventino sembra essere sempre più convinto di poter fare a meno di lui. A scatenare gli animi è stato l’erroraccio col destro del serbo a fine gara.

Vlahovic, gol alla Reggiana ma delusione col Dortmund

Pochi giorni fa, contro la Reggiana, Dusan Vlahovic sembrava aver messo da parte voci di mercato e malumori con un gol da vero numero nove. Ma contro il Borussia Dortmund la musica è cambiata. Entrato al 65’ con la “Juve-2”, ha toccato pochissimi palloni, risultando quasi invisibile. L’episodio simbolo è arrivato al 92’: un’azione confusa, con caduta, rialzo e un tiro maldestro finito lontano dalla porta, diventato virale sui social.

Mercato bloccato e futuro incerto

Al momento non ci sono offerte concrete per il serbo, tranne un interessamento del Milan, e la sua permanenza in bianconero congela le strategie della Juve dato il contratto in scadenza a giugno 2026. L’arrivo di Jonathan David e le preferenze di Tudor lo relegano ai margini. L’unica via, per voltare pagina per entrambe le parti, sembra essere una cessione ma il mercato fermo rende difficile trovare una soluzione nello stretto immediato.

L’ultima goccia per i tifosi

Quell’errore è stato la scintilla che ha fatto esplodere la critica dei tifosi. Secondo molti, Vlahovic oggi è un problema: blocca le mosse di mercato, appare marginale nelle gerarchie e ostacola l’eventuale arrivo di Kolo Muani.

C’è chi scrive: “Il contratto non se lo è fatto da solo, va bene, ma come fa uno scarsone come Vlahovic a non rendersi conto che quello stipendio lo sta rovinando? Viene giustamente sbertucciato dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, dovrebbe guardarsi allo specchio e sputarsi in faccia.”

E ancora: “Vlahovic horror, il difensore del Borussia lo deride anche… E posa con Yildiz a fine gara… Non si placano gli animi sul web: “Vlahovic, tutte le volte che entra in campo, dà l’impressione di essere come quei “vitelloni” di una volta che giravano sulle spiagge della Romagna, per poi rivelarsi il “Malgioglio” della situazione”.

C’è poi chi resta deluso: “In attesa che i ragazzotti si sveglino (che fatica)rivista la partita BVBJuventus con particolare attenzione sul 2ºT. Continuo la polemica con i compagni di tifo, dopo il fiume di post ironici su David e JoaoMario un’altra marea di post per il tiro di destro di Vlahovic AL 91’…”

E ancora: “Quando PACIONEVIC andrà via, sarà sempre troppo tardi! Tre anni di stop sbagliati, gol mangiati a un metro della porta e atteggiamenti irritanti con squadra e società. 12 milioni all’anno! E ci ha bloccato il mercato ogni volta. Follia!”

I tifosi continuano con le critiche a Vlahovic: “Non ha capito che il tempo a Torino è finito e non ha capito che andarsene per lui è solo il meglio per ricominciare.”

E infine: “L’involuzione impressionante subìta da Vlahovic negli ultimi 2/3 anni è irreale. Ok la tecnica , ok la mancanza di autostima e serenità, ok tutto, ma ciò che esibisce ogni volta è roba da non poter credere e studiare.”

