Juventus, Vlahovic ora può restare: Spalletti e Chiellini spingono per il rinnovo, la strategia del club e la decisione per il derby

Il calcio è un frullatore di eventi che spesso sorprende per la rapidità con cui le parti si invertono, i rapporti cambiano, le prospettive si capovolgono. Ormai da mesi la separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus era considerata un dato unanimemente accertato: da qualche settimana non è più così.

Vlahovic si riprende la Juve

Le recenti parole di Spalletti (“lui avrebbe piacere a rimanere…”) hanno riaperto un “caso” che, a onor del vero, lo stesso giocatore ha contributo a riportare al centro dell’agenda. A suon di gol e ottime prestazioni, corroborate da un atteggiamento da leader propositivo che mai si era visto fino ad oggi. Il tutto a fronte del rendimento dei due nuovi acquisti, David e Openda, che si può senza mezzi termini definire deludente.

Spalletti punta su Vlahovic

Le prestazioni del centravanti serbo non sono passate inosservate neppure al club, pronto a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per provare a trovare un accordo sul rinnovo di quel contratto che a giugno si andrà a estinguere naturalmente. Vlahovic avrà in Spalletti un alleato in più: il tecnico toscano gli ha subito offerto i gradi del leader, sebbene la fascia di capitano non sia mai transitata dal suo braccio, ma le parole rese nelle ultime uscite non lasciano dubbi. Spalletti punta su di lui, e di certo sarà un argomento di cui parlare nei prossimi mesi con la dirigenza.

Chiellini “alleato” di Spalletti

Altro alleato del neo tecnico bianconero potrebbe essere Giorgio Chiellini, che a sua volta ha tenuto la porta aperta a Vlahovic. Ma poi si entra nel campo delle trattative reali, che vanno ben oltre i desideri dei singoli. Vlahovic guadagna 12 milioni di euro, anche se quattro di questi sono un bonus concordato al momento della firma. Il tetto massimo fissato dalla Juventus (e che percepisce David) è di 6 milioni + bonus, dunque non troppo lontano dagli 8 di “base” che ora prende il serbo. Una ipotesi su cui a Torino starebbero ragionando sarebbero dei bonus “crescenti”, che si potrebbero incrementare anno per anno fino a raggiungere gli 8 milioni netti.

Vlahovic nel mirino dei top club europei

La volontà di Vlahovic indubbiamente c’è, ma vanno tenute presente anche le sirene di mercato che inevitabilmente potrebbero attrarlo: su di lui pare esserci l’interesse di top club europei come Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea e Manchester United, pronti ad approfittare di questa occasione. Prendere a zero un giocatore come l’ex viola è di sicuro un grande affare per chi ha cere potenzialità economiche. Quindi, tocca alla Juve muoversi in fretta perché da febbraio l’attaccante sarà libero di accordarsi con chiunque.

Vlahovic, il fastidio muscolare non preoccupa

In vista del derby della Mole di sabato, il tecnico bianconero potrà anche contare su Dusan Vlahovic, completamente ristabilito dopo le noie muscolari che avevano spaventato un po’ tutti. “Ho sentito un fastidio al flessore e ho chiesto il cambio” dichiarava martedì sera dopo la sfida contro lo Sporting. All’antivigilia del derby, invece, il serbo ha lavorato regolarmente insieme al resto dei compagni, dimostrando di aver smaltito i problemi e candidandosi nuovamente per un posto da titolare.