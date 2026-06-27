L'attaccante serbo può ancora rimanere in bianconero: cosa può succedere nelle prossime ore, con l'ex Fiorentina che dovrà accettare le condizioni di Carnevali o lasciare.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Dusan Vlahovic, odi et amo. L’attaccante serbo, tra i più divisivi della storia recente della Juventus, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Nonostante alcune manifestazioni di interesse arrivate dalla Premier League e l’offerta del Besiktas di Vincenzo Italiano, l’ex centravanti della Fiorentina non ha chiuso la porta al club bianconero, pronto a stipulare un nuovo accordo con il classe 2000 a condizioni differenti. Il tempo, però, stringe e la Juve non aspetta più. Entro la prossima settimana è attesa la risposta definitiva dell’entourage del calciatore.

Futuro Vlahovic, la Juventus accelera: Spalletti aspetta e Kolo Muani è a un passo

La Juventus fissa la deadline per Dusan Vlahovic: rinnovo o addio. Sono giorni decisivi per il futuro dell’attaccante serbo, attualmente in scadenza di contratto con la Vecchia Signora. Si continua a trattare con il club bianconero, ma la distanza tra le parti resta significativa. La società non intende trascinare ulteriormente la vicenda e avrebbe fissato la prossima settimana come termine ultimo per trovare un’intesa.

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Il nodo principale riguarda le richieste economiche dell’entourage del centravanti. Vlahovic, infatti, punta a mantenere un ingaggio da top player, mentre la Juventus è orientata a ridurre il peso del monte ingaggi proponendo un accordo a cifre inferiori rispetto all’attuale contratto. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore continua ad aspettare eventuali offerte provenienti dai principali club europei, pur avendo già ricevuto manifestazioni d’interesse da altri campionati. Tra questi, il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma l’ex Fiorentina non vuole giocare in Turchia.

Vlahovic, il futuro è adesso: attesa una risposta definitiva

La prossima settimana sarà determinante per il futuro dell’attacco bianconero. Da una parte la Juventus attende una risposta definitiva da Dusan Vlahovic, dall’altra continua ad accelerare per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di primo livello come Kolo Muani.

L’obiettivo della società è arrivare all’inizio della preparazione estiva con un attacco quasi al completo, evitando che il caso Vlahovic possa trasformarsi in una lunga telenovela di mercato. Continui i contatti con il padre Milos, ma la differenza permane. La richiesta di 8 milioni annui, più 15 milioni alla firma e commissioni allo stesso Milos Vlahovic, non può rientrare nei parametri della Juve, che ha messo sul piatto 6 milioni più bonus facilmente raggiungibili e altri premi legati alla qualificazione Champions.

Kolo Muani sempre più vicino: il PSG tratta con la Juventus

Parallelamente, la dirigenza continua a lavorare sul mercato in entrata. Il nome più caldo resta quello di Randal Kolo Muani, per il quale i contatti con il Paris Saint-Germain sono tanto continui quanto concreti. L’attaccante francese rappresenta il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe arrivare indipendentemente dall’esito del caso Vlahovic.

Le parti stanno cercando la formula giusta per chiudere l’operazione, con la Juventus fiduciosa di poter definire l’accordo dopo gli ultimi contatti con il club parigino. Si va verso un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per poi rateizzare il maxi investimento. Accordo quinquennale già chiuso con Kolo Muani, che ha scelto di ridursi anche sensibilmente lo stipendio rispetto a quanto percepisce attualmente.