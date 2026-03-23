Juventus-Vlahovic, ore decisive per il rinnovo: Rudiger si allontana, Spalletti detta le condizioni

Tra mercoledì e giovedì l'incontro tra la dirigenza bianconera e l'attaccante serbo, contratto fino al 2028 e ingaggio da 6 + bonus. Il tecnico vuole rinforzi mirati e nessuna cessione importante

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Sarà una pausa molto intensa, quella che si appresta a vivere la Juventus, perché saranno i giorni in cui verranno definite, in un senso o nell’altro, le posizioni di Dusan Vlahovic e Luciano Spalletti.

Juventus, Vlahovic vicino alla firma

Il club bianconero e l’attaccante serbo hanno programmato un incontro decisivo tra mercoledì e giovedì per discutere il rinnovo del contratto. Il giocatore ha già manifestato la disponibilità a rivedere l’accordo su basi economiche diverse rispetto a quelle attuali. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti è rimasto alla Continassa per ritrovare la migliore condizione fisica e intende valutare con attenzione sia l’entità dell’investimento del club sia il progetto tattico che lo vedrebbe al centro dell’attacco sotto la guida di Spalletti.

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Vlahovic-Juve, ecco l’accordo

La base di trattativa sarebbe su un prolungamento fino al 2028, con un ingaggio da circa 6 milioni di euro più bonus, cifra considerata “tetto” dalla dirigenza juventina, e che rappresenta quanto guadagnano anche Yildiz e David.

Vlahovic al centro della nuova Juventus

Nonostante le possibili offerte di mercato, l’attaccante non ha ancora preso in considerazione altre destinazioni, preferendo attendere le mosse della dirigenza bianconera: capire se verrà affiancato da un nuovo partner offensivo o se il club punterà esclusivamente su di lui. La società ha già ribadito la propria fiducia nel numero nove, ma l’incontro imminente servirà a definire nel dettaglio le cifre per assicurarsi la permanenza del serbo a Torino.

Rinnovi, tocca a Spalletti

Situazione simile anche per Luciano Spalletti, che ha dichiarato di essere pronto ad ascoltare le proposte della società. L’incontro previsto in settimana non sarà però una semplice formalità: sul tavolo c’è il rinnovo fino a giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. La Juventus vuole chiudere rapidamente e non ha mai avuto dubbi sulla continuità con il tecnico toscano, indipendentemente dall’esito della corsa alla Champions League.

Juve, le condizioni di Spalletti

L’allenatore, dal canto suo, chiede però garanzie chiare: non tanto sull’ingaggio, quanto sulla condivisione del progetto e sulla qualità della squadra che verrà costruita. Spalletti vuole autonomia nelle scelte tecniche e rinforzi mirati sul mercato, giocatori di livello per puntare subito allo Scudetto. Niente operazioni di contorno, ma acquisti funzionali e condivisi con la dirigenza, dal portiere all’attaccante, senza cedere elementi chiave della rosa, anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: da Bremer a Kalulu, passando per Cambiaso e Thuram.

Juventus, Rudiger si allontana

Sul fronte mercato, si allontana invece l’ipotesi di arrivare ad Antonio Rudiger, difensore del Real Madrid. Nelle ultime ore, infatti, cresce l’ottimismo intorno al rinnovo del giocatore con il club spagnolo. In scadenza a giugno, Rudiger avrebbe potuto liberarsi a parametro zero, motivo per cui la Juventus aveva mostrato interesse. Spalletti lo conosce bene per averlo allenato ai tempi della Roma.

Rudiger, il Real Madrid prepara il rinnovo

Il difensore ha ricevuto anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita, ma il Real Madrid ha continuato a lavorare per trattenerlo. Negli ultimi sviluppi, il giocatore si è riavvicinato alla società madrilena e un incontro è atteso a breve. Rudiger guadagna circa 7 milioni di euro, il Real Madrid sarebbe pronto a offrire un rinnovo con un ingaggio uguale, rendendo così più complicata la pista per la Juventus.