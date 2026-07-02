Il serbo ha rifiutato il rinnovo con i bianconeri nella speranza di approdare in un top club, ma l’unica offerta arrivatagli è quella del club di Istanbul. Ora spera nell’addio dell’inglese al Bayern

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sognava una big d’Europa, Dusan Vlahovic, ma dopo il no al rinnovo con la Juventus alla sua porta si è presentato solo il Besiktas, importante club turco sì, ma dal fascino sicuramente inferiore a Barcellona, Arsenal o Bayern Monaco. L’ultima speranza per il serbo è che il fenomenale Harry Kane cambi squadra dopo i Mondiali, innescando un domino di attaccanti che possa coinvolgerlo.

Vlahovic, pentito dell’addio alla Juventus?

Caro Dusan, sei pentito? Diversi tifosi della Juventus vorrebbero rivolgere questa domanda a Vlahovic, che dopo l’infinita telenovela per il rinnovo di contratto, ha scelto di dire no alla riduzione di ingaggio (da 12 a 7-8 milioni l’anno) proposta dai bianconeri e fare le valigie. Il serbo era certo che uno dei top club europei che nel corso dell’ultimo biennio avevano manifestato un certo interesse per lui – Arsenal, Bayern Monaco, Barcellona – alla fine si facesse avanti con una proposta più allettante di quella presentatagli dai bianconeri. Ad oggi, invece, calma piatta.

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Besitkas unica opzione

L’unica società ad aver avanzato un’offerta di contratto al serbo è stato il Besiktas, che per altro ha messo davanti al serbo una proposta decisamente allettante sul piano economico: triennale da 10 milioni di euro più bonus alla firma da 5 milioni. Il segnale che Vincenzo Italiano, nuovo allenatore dei bianconeri di Istanbul, ha intenzione di mettere Vlahovic al centro del suo progetto. Dusan, al momento, nicchia, prende tempo, probabilmente nella speranza che, dopo i Mondiali, qualcosa si muova nel mercato degli attaccanti europei.

Vlahovic e la speranza Kane

L’unica reale speranza di Vlahovic è legata al Barcellona, che dopo l’addio di Robert Lewandowski cerca un centravanti di prima fascia. Secondo la stampa britannica, la munifica stagione di Harry Kane potrebbe portare i blaugrana a presentare un’offerta regale al Bayern per il cartellino del numero 9 dell’Inghilterra.

Vlahovic spera che i bavaresi possano cedere, per poi magari puntare su di lui per sostituire l’inglese. Più difficile, invece, che arrivi la chiamata dell’Atletico Madrid: il Barça è interessato anche a Julian Alvarez, ma i Colchoneros non hanno intenzione di mollare l’”Araña”. Vlahovic aspetta: il Besiktas resterà probabilmente l’unica opzione concreta fino al termine dei Mondiali.