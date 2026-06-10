Juventus, Vlahovic ha un problema: non lo vuole più nessuno. Dusan e il rischio di finire come Dybala e Rabiot

Dopo aver rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo della Juventus, il centravanti serbo sta incassando solo rifiuti: i due precedenti che dovrebbero aprirgli gli occhi.

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Rifiutata l’ultima offerta della Juventus, il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più avvolto nel mistero. Il contratto con i bianconeri è ormai in scadenza, ma al momento l’attaccante non ha ancora trovato una nuova squadra. E rischia di non trovarla così facilmente. Nessuno, infatti, sembra intenzionato a scommettere sull’ex Fiorentina alle sue condizioni. Dall’Inghilterra alla Spagna, il serbo ha già incassato una serie di no: lo scenario rischia di essere simile a quello vissuto da Dybala e Rabiot.

Juventus, le richieste di Vlahovic

Forte del contratto firmato a gennaio 2022, nell’ultimo biennio in bianconero Vlahovic era arrivato a guadagnare 12 milioni di euro a stagione. Cifre fuori portata per la Juventus, tanto che le parti non sono mai state davvero vicine al rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Comolli gli aveva prospettato un ingaggio da 6-7 milioni, mentre il giocatore, spalleggiato dal padre, puntava a 8-9 milioni più un bonus alla firma da circa 30 milioni. A quel punto le trattative si sono interrotte definitivamente, nonostante Spalletti lo considerasse centrale nel suo futuro undici.

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Nessuno vuole Dusan: quanti no

Un giocatore come Vlahovic potrebbe fare gola a chiunque, soprattutto da svincolato. Eppure le richieste elevate dell’attaccante stanno allontanando anche i top club. Il 26enne è stato proposto a Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ma nessuno ha mostrato interesse. Stesso discorso vale per il Chelsea, alla ricerca di un centravanti. In Italia si è parlato di un possibile interesse del Napoli: Max Allegri, che lo conosce bene e ne apprezza le qualità, lo avrebbe voluto anche al Milan. Il club di De Laurentiis, però, impegnato nella riduzione del monte ingaggi, non può soddisfare le richieste economiche della famiglia Vlahovic. A pesare non è solo l’aspetto economico: il serbo è reduce da una stagione travagliata, con oltre tre mesi di stop per un serio problema muscolare e un successivo fastidio al polpaccio, per un totale di 25 partite saltate.

Il rischio di finire come Dybala e Rabiot

Due ex bianconeri illustri hanno già vissuto situazioni simili, tirando troppo la corda senza ottenere quanto sperato. Emblematico il caso di Dybala: dopo sette stagioni allo Stadium e una serie di infortuni, la Joya rifiutò il rinnovo da 8 milioni della Juventus e finì alla Roma per circa 6 milioni bonus inclusi. Anche Rabiot, rappresentato dalla madre-agente Véronique, non accettò il rinnovo da 7,5 milioni più bonus proposto da Giuntoli, perché voleva di più. Il risultato? Dovette accontentarsi della proposta da 5 milioni a stagione dell’Olympique Marsiglia, non proprio un top club. Vlahovic è avvisato.