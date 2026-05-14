Vlahovic proposto all'Atletico Madrid, il dettaglio che indica la pressione per il rinnovo e la posizione della Juventus

L’intenzione di Dusan Vlahovic qual è? La scadenza di un contratto, oneroso quanto anacronistico, si avvicina con la consapevolezza che quell’incontro decisivo per imbastire il rinnovo auspicato dalla stessa Juventus, adesso, ancora non è definitivo nei suoi contenuti. le dichiarazioni, asciutte, di Jaki Elkann dovrebbero rassicurare eppure una data, come e più un insieme di elementi oggettivi, certi mancano. Certo, Vlahovic gioca, è operativo ma in quale prospettiva non è affatto chiaro per ché, se è vero che è stato offerto all’Atletico Madrid, quel che preoccupa è il come.

Vlahovic proposto all’Atletico Madrid

Secondo quello che aveva anticipato Nicolò Schira su X, l’attaccante sarebbe stato proposto all’Atletico Madrid negli ultimi giorni. Fin qui nulla di anomalo, perché Dusan è stato proposto, oppure valutato, da club eccellenti e che vantano una certa propensione, per ora, all’acquisto a condizioni non proprio proibitive a partire dal Milan.

Se in Italia si è interessato il club rossonero prima della crisi attuale e pure l’Inter pare lo abbia fatto, i sondaggi però più credibili sono arrivati dal Bayern Monaco, all’interno del quale però dovrebbe fronteggiare il dualismo con Harry Kane, con il quale andrebbe a costruire un reparto offensivo ancora più temibile.

L’interesse del Bayern Monaco dopo Milan (e Inter)

Quell’indiscrezione non verte solo sulla questione dell’uscita di scena di Vlahovic, ma sul come. Nel post in questione viene precisato che il serbo sarebbe stato proposto come giocatore in scadenza ovvero “free agent”, per dirla in modo chiaro prospettando l’addio a Torino come imminente, nel corso della prossima sessione estiva che aprirebbe alla temuta beffa del parametro zero per la Juventus.