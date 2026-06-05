Juventus, Vlahovic contro lo spogliatoio: le tensioni che hanno portato la rottura. C’entrano Yildiz e Locatelli

L’addio di Dusan Vlahovic che non ha trovato l’accordo per rinnovare il contratto con i bianconeri continua a far discutere e da Tuttosport arriva un retroscena sugli ultimi mesi

Dusan Vlahovic contro lo spogliatoio. Dopo la rottura definitiva tra l’attaccante serbo e la Juventus, dalle colonne di Tuttosport emergono nuovi dettagli sugli ultimi mesi a Torino e su una presunta frattura che si sarebbe creata all’interno dello spogliatoio bianconero, soprattutto dopo i rinnovo di Kenan Yildiz e del capitano Manuel Locatelli.

I rinnovi di Yildiz e Locatelli

Un carattere forte, Dusan Vlahovic non ha accettato in questi lunghi mesi alla Juventus di fare un passo indietro sulla questione ingaggio. E’ questo quello che racconta Tuttosport che prova a definire meglio quello che è successo non solo nei confronti del club ma anche all’interno dello spogliatoio. Il serbo avrebbe messo l’orgoglio davanti a tutto. La sua richiesta di ingaggio era una anche una dichiarazione nei confronti della squadra, voleva essere il più pagato della rosa anche più del turco Kenan Yildiz che di fatto è diventato il giocatore simbolo. E quando è arrivato anche il recente prolungamento di capitan Manuel Locatelli, il serbo avrebbe ancora una volta modificato la sua richiesta.

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Il comportamento all’interno dello spogliatoio

Alla base della decisione della Juventus di non fare uno sforzo ulteriore per accontentare Vlahovic e di rimando anche Luciano Spalletti, ci sarebbero stati dei comportamenti anche all’interno dello spogliatoio che non sono piaciuti. Secondo quanto rivela Tuttosport, lo spogliatoio non sempre ha apprezzato i comportamenti del serbo e i suoi atteggiamenti che a volte sono stati ritenuti troppo plateali. Secondo il quotidiano sportivo a dimostrare questo clima freddo intorno all’attaccante ci sarebbe stato anche un altro indizio, con il silenzio social che è seguito alla notizia del mancato accordo con il club. Nessuno, almeno per il momento, dei suoi compagni di squadra ha preso posizione per salutarlo ma va detto che il giocatore secondo contratto è legato al bianconero ufficialmente fino al 30 giugno e lui stesso non ha ancora pubblicato il consueto post di addio.

L’addio di Vlahovic e la posizione di Spalletti

La decisione della Juventus di non rinnovare il contratto di Vlahovic avrebbe creato anche un altro screzio nel rapporto tra Luciano Spalletti e Damien Comolli. Il tecnico toscano si aspettava di avere maggior voce in capitolo in questa fase e aveva posto il rinnovo del serbo come uno dei punti saldi in vista della nuova stagione. Ma non è stato accontentato. Ora la Juventus si vede costretta a fare un mercato importante in attacco con le posizioni di David e Openda che sono tutte da valutare mentre avanzano le ipotesi che portano al ritorno di Kolo Muani e all’arrivo di Sorloth, in uscita dall’Atletica Madrid.