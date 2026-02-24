Juventus, svolta sul rinnovo di Vlahovic: quando si decide il futuro. Il Milan si muove per Dusan, l’indizio di mercato

Atteso l'incontro tra la dirigenza bianconera e l'entourage del serbo. I rossoneri restano vigili, complice il possibile mancato riscatto di Fullkrug. E l'Inter osserva

Settimane decisive quelle che attendono Vlahovic, non solo in vista del rientro previsto per marzo dopo lo stop, ma anche per ciò che riguarda il suo futuro. Il contratto con la Juventus scade il 30 giugno e, nonostante la lunga assenza e una rottura con il club che fino a poco tempo fa sembrava inevitabile, ora potrebbe aprirsi un nuovo scenario in grado di rimettere tutto in discussione. In attesa di un quadro più definito, il Milan continua a monitorare da vicino l’attaccante, soprattutto nel caso in cui dovesse decidere di non riscattare Fullkrug. Da non sottovalutare, però, anche la posizione dell’Inter, che osserva la situazione con attenzione.

Vlahovic, la Juventus valuta il rinnovo

A quattro mesi dalla scadenza del contratto con la Juventus, il futuro di Vlahovic resta avvolto da diversi interrogativi. Quella che sembrava una separazione quasi inevitabile, complice la sensazione di rottura maturata nei mesi scorsi, oggi non appare più così scontata. Anzi, si sta aprendo uno spiraglio che potrebbe persino portare alla permanenza a Torino.

Le prossime settimane saranno fondamentali. Infatti, è atteso un incontro tra la società bianconera e gli agenti dell’attaccante per valutare concretamente se esistono i margini per un rinnovo. Un appuntamento che dovrebbe andare in scena a marzo e che rappresenta un segnale tutt’altro che banale, considerando il contesto di qualche tempo fa.

Milan, dubbi sul riscatto di Fullkrug: il serbo resta il primo obiettivo

Vlahovic continua a essere nei pensieri del Milan. A spingere verso questo scenario c’è anche la possibilità che il club rossonero non proceda al riscatto di Fullkrug dal West Ham, nonostante i soli 5 milioni necessari, preferendo investire su un centravanti più giovane. In cima alla lista, dunque, rimane proprio il serbo.

La situazione legata al tedesco, autore finora di una sola rete con la maglia rossonera, resta in bilico. Allegri lo sta utilizzando soprattutto a gara in corso e resta da capire se potrà ottenere spazio dal primo minuto, magari già contro la Cremonese, in un match che pesa molto nella corsa Champions dei rossoneri. Da non dimenticare anche l’infortunio al dito del piede, che ne ha rallentato ulteriormente l’inserimento. In questo contesto, Vlahovic resta l’obiettivo principale. A preoccupare il Milan, però, sono le richieste d’ingaggio dell’attaccante.

L’Inter osserva

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Vlahovic. Il serbo viene infatti accostato anche all’Inter, soprattutto nell’eventualità in cui Thuram dovesse davvero lasciare il club in estate. Un’operazione non semplice, ma che i nerazzurri potrebbero valutare qualora i costi complessivi diventassero sostenibili. In ogni caso, il club di Viale della Liberazione seguirà con attenzione l’esito del confronto tra l’attaccante e la Juventus per valutare un eventuale affondo qualora dovesse presentarsi un’occasione concreta.

Vlahovic verso il rientro: nel mirino la Roma

Intanto, al di là delle incognite sul futuro, Vlahovic ha fretta di tornare in campo. Il serbo è vicino al rientro dopo un lungo stop che dura da quattro mesi e sta lavorando ogni giorno alla Continassa per accelerare i tempi. Nel mirino c’è la sfida contro la Roma del 1 marzo, un obiettivo concreto anche se, allo stato attuale, la convocazione rimane complessa. Il percorso di riabilitazione, però, è ormai nella fase conclusiva. Nelle prossime settimane si capirà con precisione quando potrà tornare a disposizione di Spalletti.