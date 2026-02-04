Juventus-Vlahovic: è davvero finita? La verità su Icardi e Kolo Muani. E la Champions porta un super bomber

Nonostante le tante trattative, Spalletti non ha avuto l'attaccante che desiderava. Il futuro di Vlahovic potrebbe regalare scenari inaspettati, ma c'è un nome che fa sognare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mercato di gennaio ha portato in dote Holm e Boga, ma non la punta che aspettava Spalletti. A giochi ormai fatti è emersa la verità sui motivi che hanno impedito a Icardi e Kolo Muani di indossare la maglia della Juventus. Intanto il futuro di Vlahovic potrebbe non essere così scontato come sembra e per la prossima stagione si pensa a un super bomber. Ma dipende soprattutto dal cammino in Champions. E dalla permanenza del tecnico di Certaldo.

Juventus, quando tornerà in campo Vlahovic

Dusan è quel 9 richiesto dall’ex ct della Nazionale che farebbe tremendamente comodo alla Juventus in questa fase cruciale della stagione. Ma bisogna avere pazienza.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno del centravanti serbo alla Continassa costituisce senza dubbio una buona notizia, però la lesione tendinea subita nel corso della sfida col Cagliari richiede tempo. No, non si bruceranno le tappe. Zero rischi. Con ogni probabilità Vlahovic tornerà a disposizione a inizio marzo, per la sfida casalinga col Pisa.

Sarà addio? Lo scenario inaspettato

Premessa: l’addio resta la pista più plausibile. Soprattutto alla luce dello stipendio da 12 milioni, che la Signora non ha intenzione di confermargli. La scadenza del contratto è ormai imminente: chi – in Europa – può garantire al serbo un simile salario? Sulle tracce di Vlahovic c’è il Milan, che punta a ingolosire il centravanti sfruttando il fattore Allegri. Ma difficilmente i rossoneri potranno pareggiare le offerte di Barcellona e Bayern Monaco.

Sullo sfondo, la possibilità di restare a Torino, dove l’ex Fiorentina si trova benissimo. E non lo ha mai nascosto. Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, il rinnovo non è ancora da escludere, purché il classe 2000 accetti una sostanziale riduzione dell’ingaggio (che finora ha rifiutato). Il tetto della Signora è fissato a 6 milioni, ossia la cifra percepita da David e che sarà riconosciuta a Yildiz, in procinto di prolungare.

La verità su Icardi e Kolo Muani

“Noi non si vuole Icardi”. Così Spalletti ha provato a chiudere il discorso che aveva infiammato le ultime ore di mercato nel post partita del Tardini. Non è così. La Juventus ci ha provato davvero per Maurito, capitano del Galatasaray che, come Vlahovic, ha il contratto in scadenza a giugno. Chiellini s’è mosso, in una call ha ottenuto anche l’apertura da parte dell’ex Inter, poi è arrivata la frenata del club di Istanbul.

Che si appresta ad affrontare la Signora nel playoff di Champions che vale l’accesso agli ottavi e soprattutto una montagna di soldi. Rinforzare la rivale a una manciata di giorni dalla doppia sfida per un posto tra le big d’Europa sarebbe stato un autentico suicidio. Per Kolo Muani, invece, si è messo di traverso il Tottenham, che ha escluso l’ipotesi di interrompere in anticipo il prestito dal PSG senza avere un sostituto all’altezza.

La Champions porta un super bomber

In caso di eliminazione ai playoff, la coppa dalle grandi orecchie consentirà ai bianconeri di incassare circa 63 milioni di euro grazie al percorso nella fase campionato. Ma la qualificazione agli ottavi permetterebbe di assicurarsi almeno altri 11 milioni, che andrebbero anche ad aumentare il tesoretto da destinare all’acquisto estivo di un super bomber.

Il nome lo fa TuttoSport, ed è una sorta di pallino per la Juve. Prima Giuntoli, poi Spalletti: l’accostamento a Osimhen è inevitabile. L’ex ds lo ha corteggiato senza successo, il tecnico di Certaldo – che sarà confermato alla guida della squadra – potrebbe giocare un ruolo determinante nel ritorno in Italia del centravanti mascherato del Galatasay. Si tratta solo di una suggestione, al momento. Anche perché l’ex Napoli guadagna molto più di Vlahovic, circa 16 milioni a stagione.