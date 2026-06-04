Juventus, Vlahovic: retroscena sulla rottura. Nome nuovo nel casting per l'attacco, in 4 in pole

Vlahovic non accetta lo stesso ingaggio di David e si svincolerà dalla Juve. Bianconeri a caccia di attaccanti: da Kolo Muani a Sorloth, i nomi caldi per Spalletti

Dusan Vlahovic non rinnoverà con la Juventus e si libererà a parametro zero a fine mese. La separazione era nell’aria, ma fa comunque rumore e costringe i bianconeri a fiondarsi sul mercato alla ricerca di un sostituto: 4 nomi caldi per l’attacco di Spalletti.

Vlahovic-Juve, il motivo della rottura

Dusan Vlahovic ha lasciato il tavolo delle trattative al quale s’era accomodata la Juventus con l’intenzione di spuntarla proponendo al serbo un rinnovo a cifre ribassate: 6-7 milioni di euro, la metà dello stipendio attuale, gli stessi percepiti da Jonathan David, il colpo dell’ultimo mercato estivo, che tanto ha deluso nella prima stagione in bianconero.

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Sarebbe stato proprio il paragone d’ingaggio con il canadese a far sbottare Vlahovic, protagonista di un finale di stagione molto positivo, dopo essersi messo alle spalle il grave infortunio muscolare. Secondo TuttoSport, il serbo, alla proposta di rinnovo, avrebbe risposto ai vertici bianconeri: “Perché dovrei essere pagato come David?”. Una sentenza sulle possibilità di rinnovo. La risposta è stata glaciale: “Vorreste guadagnare quanto Yildiz?”.

Juventus, sarà rivoluzione in attacco

Incolmabile, secondo l’ex Fiorentina e per la stessa Juventus, la forbice tra domanda e offerta: 8 milioni di euro richiesti da Vlahovic, quindi 2 milioni in più dell’ingaggio di David e del tetto salariale che i bianconeri hanno fissato. Per il serbo avrebbero fatto pure un’eccezione, senza superare i 7 milioni l’anno, cifra offerta a Vlahovic anche nell’ultimo incontro del 2 giugno.

Vlahovic ha scelto di svincolarsi, convinto di poter strappare accordi più vantaggiosi, mentre la Juventus si è ritrovata col cerino in mano, obbligata a individuare un altro attaccante a cui rivolgersi, dal momento che pure David, oltre a Openda e Zhegrova saluteranno Torino, senza dimenticare Milik che potrebbe tornarsene in Polonia.

Kolo Muani è la prima scelta

Se il canadese, preso a 0 dal Lille, può rappresentare una plusvalenza, Openda – riscattato a 42 milioni – è un macigno non di poco conto per le casse bianconere: andrà via in prestito, con l’obiettivo di recuperare, in qualche modo, la cifra spesa. L’obiettivo principe della Juventus rimane Randal Kolo Muani, reduce dalla stagione sottotono al Tottenham.

Un anno fa la Juventus provò a riprenderlo dopo i 6 mesi in prestito molto soddisfacenti, ma il Paris Saint Germain sparò altissimo (70 milioni per l’obbligo di riscatto, più 8 milioni di euro di ingaggio). L’attaccante, pur di tornare a Torino, sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio fino a 6 milioni di euro, spalmandolo su 5 anni di contratto. Il PSG non si metterebbe di traverso, considerato che tra un anno Kolo Muani andrà in scadenza.

Le alternative per Spalletti

L’alternativa è Mauro Icardi, vecchio pallino di Luciano Spalletti, già richiesto a Chiellini e Comolli lo scorso gennaio. L’argentino è in scadenza, ma percepisce 11 milioni l’anno di stipendio. Con i turchi l’accordo è lontano, lui pensa all’Italia, ma non rappresenta una prima scelta per la Juventus.

Gli outsider non mancano e rispondono ai nomi di Alexander Sorloth, norvegese dell’Atletico Madrid, e Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain. Rimane un sogno irrealizzabile, al momento, Robert Lewandowski, mentre sono in ribasso le quotazioni di Jean Philippe Mateta.