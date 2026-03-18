Juventus, settimana decisiva per Vlahovic: rientro in campo e rinnovo a un passo, ecco il dettaglio che manca 

Il centravanti è pronto per tornare a giocare a oltre quattro mesi dall’infortunio, intanto la trattativa per il prolungamento di contratto avanza

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È una settimana chiave per Dusan Vlahovic, vicinissimo al rientro in campo con la Juventus e anche alla firma sul rinnovo di contratto con bianconeri: per l’accordo manca ormai soltanto un dettaglio.

Juventus, Spalletti attende Vlahovic

Jeremie Boga in posizione di falso nove sta dando grandi soddisfazioni a Luciano Spalletti e alla Juventus, ma il tecnico toscano sa bene che i bianconeri potranno fare un ulteriore salto di qualità quando avranno a disposizione un centravanti vero e di livello superiore al duo David–Openda. Quel centravanti è, ovviamente, Dusan Vlahovic, assente dallo scorso 29 novembre per infortunio ma ormai vicino al rientro in campo.

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Dusan prossimo al rientro in campo

Le ultime notizie che arrivano dalla Continassa parlano di un Vlahovic pronto e determinato a dare il suo contributo allo sprint decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Nella giornata di ieri il serbo si è allenato col gruppo e le chance di venire convocato per la gara di sabato contro il Sassuolo sono altissime: probabilmente Spalletti inizierà la partita senza un centravanti di ruolo nell’undici di partenza per poi dare qualche minuto al serbo a gara in corso, nella speranza che nel finale la vittoria sia già in pugno ai bianconeri.

Ma Vlahovic scalpita e la sosta per i playoff mondiali rappresenta di sicuro un’occasione da sfruttare: dopo la pausa, nell’incontro col Genoa del 6 aprile, il serbo potrebbe anche ritrovare la maglia da titolare.

Il rinnovo di Vlahovic: cosa manca

Ma questa è una settimana chiave per Vlahovic anche fuori dal campo. La trattativa per il rinnovo di contratto tra l’entourage del giocatore e la Juventus procede infatti in maniera spedita: dopo la decisione dell’attaccante di ridursi drasticamente lo stipendio pur di restare in bianconero, d’altra parte, è venuto meno il più grande ostacolo al prolungamento dell’accordo, quello economico.

Le parti hanno raggiunto un’intesa sia sulla scadenza del nuovo contratto (2028) che sull’ingaggio, che calerà dai 12 milioni di euro attuali a poco più della metà, tra i 6 e i 7 milioni. Per il sì definitivo di Vlahovic manca ormai un ultimo dettaglio: le parti devono ancora mettersi d’accordo sulle commissioni da destinare agli agenti dell’attaccante. La questione potrebbe allungare i tempi per la firma, ma pare improbabile che possa mettere a repentaglio il futuro di Vlahovic alla Juventus.