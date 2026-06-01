Juventus-Vlahovic, tempo scaduto: la svolta. No dei tifosi a Kolo Muani, un campione del mondo tra i pali

Tra il club bianconero e il centravanti serbo è arrivato il momento del dentro o fuori: ora è Comolli a giocare in attacco. Alisson sfuma, l'ultima idea per il dopo Di Gregorio

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Non c’è più tempo: la Juventus lancia l’ultimatum a Vlahovic. Dentro o fuori, il centravanti serbo non può più tergiversare. Per Spalletti è parte del nuovo corso, ma a meno di un mese dalla scadenza del contratto è arrivato il momento di decidere. Mentre il tecnico di Certaldo boccia gli altri attaccanti della rosa, i tifosi si oppongono al possibile ritorno di Kolo Muani. E spunta un campione del mondo tra i pali.

Juventus-Vlahovic: ora o mai più, gli scenari

La Juventus non molla Vlahovic e nutre ancora la speranza di convincere il giocatore a firmare il rinnovo del contratto che terminerà il 30 giugno. Se è vero che il club non può più permettersi di riconoscergli l’ingaggio da 12 milioni, è altrettanto vero che – complice la mancata qualificazione in Champions League – non ha le risorse per acquistare un top player e, allo stesso tempo, soddisfare le altre richieste di Spalletti per aumentare lo spessore tecnico della rosa.

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Il tecnico chiede almeno 5-6 rinforzi di qualità, per cui sarà necessario far cassa con almeno una cessione eccellente (Bremer o Cambiaso) e gestire nel migliore dei modi il tesoretto destinato al mercato.

L’ultima offerta e l’incontro: dipende tutto da Vlahovic

Nei prossimi giorni Comolli incontrerà Vlahovic e suo padre per l’ultima volta, dopodiché – in caso di risposta negativa – i dialoghi si interromperanno definitivamente e Dusan sarà libero di trovarsi una nuova squadra.

La Juventus non rilancerà rispetto a quanto già prospettato: contratto da 7 milioni alla Yildiz, prendere o lasciare. I segnali, però, non sono positivi. Il Napoli di Max Allegri è alla finestra così come Galatasaray e Fenerbahce. Ma il serbo ha estimatori anche in Inghilterra e Spagna.

Comolli e Spalletti tornano su Kolo Muani: nodo PSG

Per cautelarsi la Signora sta preparando l’ennesimo assalto a Kolo Muani, non riscattato dal Tottenham di De Zerbi. Perso il Mondiale, il 27enne francese spinge per tornare a indossare la maglia bianconera, con cui ha fatto bene tra gennaio e giugno 2025.

L’ostacolo principale resta il PSG, proprietario del cartellino: i campioni d’Europa sparano alto, mentre la Juve non sembra disposta a spingersi oltre i 30 milioni.

I tifosi bocciano il ritorno di Kolo Muani

Sui social, però, scoppia la polemica. La maggior parte dei tifosi juventini, infatti, non vede di buon occhio il ritorno di Kolo Muani, soprattutto perché non è una vera prima punta come Vlahovic.

“Che il sogno della Juve sia Kolo Muani è un altro segnale di quanto siamo caduti in basso”, scrive Stefanello su X. Gli fa eco Jidd: “Nella sua carriera ha indovinato una stagione al Francoforte e il primo mese alla Juve. Sarebbe un rischio”. E ancora Vincenzo: “Buon giocatore come riserva, inadatto da titolare”.

Un campione del mondo tra i pali

Come riferito da Gianluca Di Marzio, tra i rinforzi richiesti da Spalletti c’è un portiere di esperienza internazionale. Negli ultimi giorni la pista Alisson ha subito una brusca frenata, mentre sono salite le quotazioni del campione del mondo Emiliano Martinez.

Fresco vincitore anche dell’Europa League, “Dibu”, 33 anni, potrebbe lasciare l’Aston Villa dopo i Mondiali con l’Argentina. La Juventus sonda il terreno ma nel frattempo segue anche Vicario, sedotto e abbandonato dall’Inter.