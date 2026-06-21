Per Vlahovic soluzione “all’Italiano”: il Besiktas prepara una maxi-offerta, la Juventus rischia la beffa

Una soluzione “all’Italiano” per Dusan Vlahovic: l’ex tecnico del Bologna ha chiesto al Besiktas di ingaggiare il centravanti in scadenza con la Juventus e il club turco ha pronto una maxi-offerta. La storia tra i bianconeri potrebbe e il serbo potrebbe essere definitivamente finito.
- Juventus, il Besiktas di Italiano vuole Vlahovic
- Vlahovic, dalla Turchia una maxi-offerta
- Nelle mani di Carnevali
Juventus, il Besiktas di Italiano vuole Vlahovic
Proprio quando la Juventus si è decisa a provare a riaprire la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic, ecco che al serbo viene proposta una ricca offerta per il suo nuovo contratto da parte di un altro club europeo. È il Besiktas, che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è deciso ad accontentare Vincenzo Italiano: l’ex allenatore del Bologna, appena sbarcato a Istanbul, ha inserito il centravanti bianconero come il primo rinforzo per la campagna acquisti.
Vlahovic, dalla Turchia una maxi-offerta
Non si conosce l’ingaggio proposto a Vlahovic dal Besiktas, ma al centravanti serbo sarebbe stata offerto un ricco bonus alla firma da ben 5 milioni di euro: con questa premessa, la sensazione è che lo stipendio che ha in mente il club bianconero di Istanbul sia ben superiore agli 8 milioni di euro che corrispondono all’ultima offerta avanzata dalla Juventus.
Inoltre Vlahovic potrebbe chiedere al Besiktas di aspettare, trasformando i turchi in un piano B nel caso in cui non arrivassero proposte da top club europei: è noto che Dusan ambisce a vestire la maglia di una squadra del livello di Barcellona o Bayern Monaco.
Nelle mani di Carnevali
Che farà ora la Juventus? Il contratto di Vlahovic scadrà tra 9 giorni, il tempo stringe e per i bianconeri è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva sul serbo. A dirimere la matassa dovrà essere il neo-a.d. Giovanni Carnevali, anche a costo di dare in via definitiva l’addio a Dusan e scontentare Luciano Spalletti, che tanto ha spinto per la conferma dell’ex Fiorentina.