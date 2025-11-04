Juventus: Vlahovic trascina e incassa l’assist di Chiellini sul rinnovo, per David altre critiche dopo l’errore  

Altra prestazione da leader in Europa per il serbo, prima della gara il dirigente aveva parlato del prolungamento di contratto. Il canadese non si sblocca

Ancora una serata da leader per Dusan Vlahovic, sempre più imprescindibile per la Juventus, al di là del gol segnato allo Sporting: prima della gara Giorgio Chiellini aveva parlato del serbo, aprendo al rinnovo di contratto. La cura Spalletti, invece, non fa effetto su Jonathan David, che dopo l’errore nel finale incassa altre critiche sui social.

Juventus, Vlahovic da trascinatore con lo Sporting

Ha segnato il gol dell’1-1, rimettendo in equilibrio una gara che si era messa male per la Juventus, ma dopo la sua sesta rete stagionale Dusan Vlahovic ha continuato a trascinare i bianconeri. Il serbo ha offerto una prestazione da leader, così come in realtà aveva già fatto in Europa anche sotto la gestione di Igor Tudor. La sensazione è che il centravanti abbia tratto nuova energia dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve: il tecnico ha risolto in sua favore il ballottaggio che insisteva dall’inizio della stagione per il ruolo di prima punta e Vlahovic, con questa fiducia, è diventato imprescindibile per la sua squadra.

L’apertura di Chiellini sul rinnovo

Questa idea che pare essere condivisa anche dalla dirigenza bianconera: prima della gara, infatti, Giorgio Chiellini è tornato a parlare della possibilità di rinnovare il contratto di Vlahovic, che scadrà a fine stagione. “È da inizio anno che dico che Vlahovic è concentrato e sta pensando solo alla Juve – le parole dell’ex difensore bianconero -. Penso che a tempo debito ci sarà tempo per fare le valutazioni insieme e non c’è una porta chiusa da nessuna delle due parti, ma è aperta. Da ambo le parti c’è la volontà di mettersi a sedere”.

Lo stesso Vlahovic, a fine gara, ha però glissato sull’argomento. “Il rinnovo? Sono concentrato sul presente – ha dichiarato il serbo – il mio unico concentrazione è la partita di sabato col Torino”.

L’uscita per infortunio

Vlahovic ha lasciato il campo all’83’, lasciando il campo a Jonathan David. A fine gara il serbo ha spiegato che il cambio non è stata una scelta di Luciano Spalletti, ma è stato dovuto a un problema fisico accusato dall’attaccante serbo. “Ho sentito un dolorino al flessore e ho chiesto il cambio”, ha confessato Vlahovic, facendo però capire di non pensare a un infortunio serio. “Mi spiace non aver finito la partita – ha poi aggiunto l’attaccante della Juventus -, perché durante la preparazione non ho giocato molto, anche dopo non ho sempre giocato per novanta minuti”.

Pioggia di critiche su David

Al contrario di Vlahovic, la cura Spalletti pare non avere effetti su Jonathan David: il centravanti canadese è entrato solo nel finale della partita con lo Sporting, ma a tempo scaduto ha avuto sulla testa la palla gol della vittoria, ma non è riuscito a superare Rui Silva. Implacabili le critiche dei tifosi della Juventus sui social. “Grazie David, ora siamo obbligati a vincere tre delle prossime quattro partite nella competizione”, scrive Sal su X. “David è stato assolutamente disastroso da quando è arrivato alla Juventus: non è un giocatore adatto a questo livello di squadra”, aggiunte Matteo. “Ma David non l’avete ancora mandato a quel paese? Spalletti! Capisci poco anche tu allora!”, protesta Adolfo. “David è una sciagura”, aggiunge TheCrow. “David rientra di diritto tra i vari Diego, Amauri, Tiago, Poulsen, Martinez, Isla, Romulo e Almiron. Mi ricorda vagamente anche un giovanissimo Eijero Elia”, scrive Cleofa citando una serie di grandi delusioni del passato della Juventus.