Juventus, Vlahovic uomo mercato senza giocare: ecco il futuro del serbo

Infortunato ma centrale nel mercato, Vlahovic si prepara a lasciare la Juve. Il Barcellona spinge, il Bayern osserva e il Milan resta in attesa.

Dusan Vlahovic è fermo ai box, ma il suo nome domina il mercato europeo. L’infortunio non ha cambiato il destino né l’interesse nei suoi confronti: a giugno sarà addio alla Juventus. Il serbo rientrerà solo a fine marzo, poi il futuro sarà tutto da scrivere ma non lo vedrà più sotto la Mole Antonelliana. Barcellona in pole, Bayern alla finestra e Milan che osserva interessato e per nulla appagato dagli ultimi arrivi nel reparto.

Un infortunio che non cambia il finale

Vlahovic si è fermato a fine novembre per una grave lesione all’adduttore. Operazione a Londra e stop di almeno tre mesi, con rientro tra marzo e aprile. Al ritorno troverà l’abbraccio della Juventus e di Spalletti, ma senza sorprese. Il serbo tornerà in campo per la parte finale della stagione, provando a farsi spazio tra i fin qui poco convincenti Openda e David. Il contratto non sarà poi rinnovato: l’addio a fine stagione è ormai tracciato.

Il Barcellona accelera per il dopo Lewandowski

Il Barça è il club più deciso nella corsa al centravanti serbo. Lewandowski va verso i 38 anni e il ciclo è vicino alla conclusione. Vlahovic è visto come il numero 9 ideale per aprire una nuova fase. Contatti già avviati e ingaggio simile agli attuali 12 milioni bianconeri. Per l’attaccante serbo sarebbe un’uscita di scena straordinaria, per blasone del club e quindi sviluppo della propria carriera ma anche per una questione economica. Fino a qualche tempo fa sembrava utopistico potesse continuare a guadagnare così tanto, nonostante la condizione contrattuale favorevole.

Bayern osserva, Milan sullo sfondo

Ma le possibilità del serbo non si esauriscono soltanto in Catalogna. Il Bayern Monaco monitora la situazione senza per ora affondare il colpo. Il Milan resta più defilato, ma può giocare carte importanti. Allegri e la Serie A rappresentano certezze familiari per un Dusan che sembra molto affezionato al Belpaese. Certo, il fascino Barça pesa: la scelta finale arriverà però solo a fine stagione. In fondo, i tempi li ha già chiariti pubblicamente il calciatore stesso e li rispetterà. L’exit strategy dalla Juventus sarà soft.