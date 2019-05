Juventus, voci sfrenate su Allegri: ecco dove cerca casa

Tutti si interrogano sul futuro di Massimiliano Allegri in vista del vertice con il presidente della Juventus Andrea Agnelli che dovrebbe stabilire una volta per tutte se l’allenatore toscano resterà sulla panchina dei bianconeri anche nella prossima stagione.

Il tecnico livornese, riporta l’Ansa, è stato avvistato lunedì mattina nel centro di Torino in compagnia del suo agente immobiliare di fiducia. A quanto si apprende Allegri sarebbe intenzionato ad acquistare una abitazione sotto la Mole, in pieno centro, particolare che lascerebbe pensare ad una sua permanenza alla guida dei campioni d’Italia.

Le voci su un suo possibile addio si sono moltiplicate dopo la partita contro la Roma, quando il vicepresidente Pavel Nedved, alla domanda sulla permanenza del tecnico, si è limitato a rispondere “chi vivrà vedrà”, mentre sul rinnovamento chiesto a gran voce da Allegri si è espresso in maniera piuttosto fredda: “Non credo che ci si debba aspettare una rivoluzione: abbiamo una rosa di assoluto valore sia per l’Italia che per l’Europa, perciò credo che nuovi grandi giocatori sia molto difficile vederli”.

L’allenatore bianconero ha invece ribadito la sua idea di cambiare, e molto, in estate: “Serve tecnica ed esperienza, senza togliere nulla a chi c’era. Ho le mie idee da tempo… Al mercato ci pensa comunque la società. Ci siederemo per capire dove migliorare. Nedved? E’ stato bravo a metterla lì, sarà uno spunto per qualche giorno fino all’incontro con il presidente. Io ho le mie idee da novembre. Bisogna guardare a qualcosa di nuovo e di diverso per rinnovare gli stimoli. Abbiamo vinto tanto in Italia, e quando vinci è anche il momento di cambiare“.

Il botta e risposta sembra un preludio ai contrasti che potrebbero verificarsi nell’atteso incontro con Agnelli.

I bookmakers intanto si scatenano sul futuro allenatore dei bianconeri: ora è un testa a testa tra Allegri e Guardiola. Il primo è quotato a 2, il catalano a 2,50. Più lontani Antonio Conte, a 4,50 e ormai dell’Inter, e Maurizio Pochettino (6).

SPORTAL.IT | 13-05-2019 15:28