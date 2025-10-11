Juventus Women, Alisha Lehmann core 'ngrato: il Como beffa la Signora al fotofinish, tifosi infuriati

La vendetta della svizzera contro la sua ex squadra: sui social tutti gli scatti del successo e una dedica che sembra una frecciata. Canzi nel mirino: "È peggio di Tudor"

La ‘vendetta’ dell’ex. Alisha Lehmann non perdona e con il Como stende la Juventus Women in zona Cesarini, mettendo nei guai Massimiliano Canzi. Sui i social i tifosi bianconeri alzano la voce.

Juventus Women, Alisha Lehmann core ‘ngrato

La bella calciatrice-influencer svizzera è stata schierata dal primo minuto nel big match della 2a giornata della Serie A femminile tra Juventus Women, con cui la scorsa annata ha vinto lo scudetto, e il Como, dove si è trasferita in estate dopo aver chiuso la sua storia d’amore col centrocampista brasiliano Douglas Luiz, che il club bianconero ha parcheggiato in prestito al Nottingham Forest.

Alisha Lehmann non ha avuto pietà delle sue ex compagne di squadre: il club lombardo si è infatti imposto allo scadere con la rete realizzata al volo da Nischler sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’esultanza sui social dopo la vittoria

Dopo aver espugnato Biella, Alisha ha postato tutto sul suo profilo Instagram da oltre 16 milioni di follower. “Big win” ha scritto in una story in cui non mancano gli scatti del successo e l’esultanza con le sue nuove compagne.

Insomma, la Juventus è cancellata. L’elvetica si gode la prima vittoria in campionato contro il club che ha il tricolore cucito sul petto: il riscatto in seguito alla sconfitta casalinga all’esordio per 2-1 contro la Lazio è servito.

La svizzera inguaia Calzi: tifosi infuriati

In casa Juventus scatta il campanello d’allarme. Già, nelle prime due giornate le bianconeri hanno racimolato un solo punto – il pareggio col Sassuolo – non segnando neppure un gol. Sul banco degli imputati finisce mister Canzi, sempre più nel mirino dei tifosi sui social.

“Houston, abbiamo problema” scrive su X Fabrizio. “Canzi è peggio di Tudor! Ma come si fa a schierare tre formazioni diverse nelle prime tre partite? E non mi venite a parlare di turnover, un’ossatura ci deve essere” commenta Anna. “Un punto in due partite è poco. Neanche a dire che abbiamo pareggiato o perso contro squadre top, Sassuolo e Como si potevano e dovevano battere” bacchetta Matteo. “Se si continua così sarà un miracolo se ci qualifichiamo alla prossima Champions.Mi sembra quasi la Juve di Montemurro che fece bene al primo anno per poi sparire” chiosa Luca.