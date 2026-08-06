Le bianconere hanno centrato il primo risultato positivo sul fronte europeo: una prova interessante, per testare a che punto sono con la preparazione

La Juventus rinnovata, nella rosa e in panchina con l’incarico di guidare la squadra affidata a Isaac Guerrero, ha misurato la portata del cambiamento sul campo nel primo impegno ufficiale europeo della stagione e prima vittoria per le bianconere che battono in semifinale il Torreense. A Biella le ragazze vincono 2-1 una partita decisa dalle reti di Carbonell e Capeta. Sabato 8 agosto la finale contro le svedesi dell’Hammarby.

Juve-Torreense 2-1, le parole di Serturini

Soddisfazione è stata espressa da Serturini che ha riassunto con queste parole il senso del risultato conseguito sul campo, a Biella da parte della Juventus: “L’esordio in Champions League è un’emozione enorme, soprattutto 10 mesi dall’infortunio e avevo tanta voglia di giocare questa partita, avevo voglia di aiutare la squadra. L’importante oggi era la vittoria: cercheremo di limare magari dove abbiamo sbagliato di più in vista della sfida di sabato, però come primo test è stato ottimo. Ho lavorato tanto per essere qui oggi in queste condizioni, ho sacrificato le le vacanze per poter aiutare la squadra, per essere già determinante in queste prime partite, quindi sicuramente è quello che volevo dal primo giorno in cui ho scoperto di essere infortunata. La strada è ancora lunga e ora non c’è tempo di festeggiare.

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La partita è stata in controllo per tutti i 90 minuti, poi ci sta che il tipo di gioco che abbiamo – molto propositivo – porti a correre qualche rischio, però sicuramente siamo state predominanti per tutta la sfida. Sabato ci aspetta una grande partita contro una squadra tosta, però la nostra mentalità è quella di di attaccare, di non difendere, di essere sempre propositive e oggi lo abbiamo fatto vedere. È ovvio che ci sono dei rischi da prendere con questo tipo di gioco, ma va bene così: l’importante è far divertire il pubblico e vincere”. Dopo la scorsa stagione, che ha appagato parzialmente rispetto agli obiettivi, è tempo di riprendere, organizzare e limare a poche settimane dall’avvio del campionato e degli impegni sugli altri fronti che vedranno la Juventus Women protagonista. A partire proprio dalla Champions.

Le dichiarazioni di Guerrero

Contenuto l’entusiasmo di mister Guerrero chiamato a imprimere una svolta a una squadra puntellata da un mercato attivo fin dalle prime battute. “Sono soddisfatto per il lavoro in generale della squadra, abbiamo provato a giocare dal primo momento. È ovvio che, come abbiamo detto più di una volta, la nostra intenzione è sempre di imporre la nostra intenzione. A volte riusciamo a farlo, a volte no, come nella prima parte della sfida che abbiamo faticato ad avere la palla perché sarebbe servita più calma. Ma questo sport è così. Sono contento del lavoro mostrato dal gruppo, ma ovviamente dobbiamo continuare a fare strada. È meno di un mese che che siamo insieme. quindi questa partita ci servirà per avere delle risposte e capire su cosa migliorare. Abbiamo visto la partita oggi pomeriggio: in finale affronteremo avversari diversi, avremo tempo domani di di fare le nostre valutazioni. E sì, probabilmente ci aspetta una gara complicata: parliamo di una super squadra in Svezia, che ha fatto bene in Europa e sarà un confronto stimolante”.

Il tabellino

UWCL MINI TOURNAMENT Q2, SEMIFINALE JUVENTUS – SCU TORREENSE: 2-1

Stadio Pozzo – La Marmora (Biella)