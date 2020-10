Juventus Women, colpaccio a San Siro

La prima, storica notte della Seria A femminile a San Siro si risolve con una vittoria della Juventus contro il Milan. 0-1 il finale del big match della quarta goirnata: le bianconere restano così a punteggio pieno.

La Juventus parte con il miglior piglio e dopo 12 minuti trova il vantaggio grazie a un rigore trasformato da Cristiana Girelli. Sempre l’attaccante bianconera va vicina al raddoppio: palla che sfiora soltanto i pali.

Il Milan nel secondo tempo cresce e sfiora anche il gol del pareggio in più occasioni, senza però riuscire a sfondare. Le occasioni migliori sono di Bergamaschi e Salvatori Rinaldi, ma non bastano per battere Giuliani.

Le rossonere lasciano San Siro incassando così la prima sconfiitta stagionale dopo tre vittorie.



OMNISPORT | 05-10-2020 23:22