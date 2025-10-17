Juventus Women furiosa con l'arbitro per gol al 95', si unisce alle polemiche di Tudor e della Next Gen

Il tecnico delle ragazze bianconere Canzi protesta per un gol-non gol subìto in Champions contro il Bayern: non c'era la goal-line-Technology

Prima squadra, under 23 e ragazze unite sotto una stessa voce: basta con questi arbitri, troppi errori. Al coro infatti si è aggiunta anche la Juventus Woman che ha vivacemente protestato dopo un gol in pieno recupero che ha sancito il ko in Champions League contro il Bayern Monaco.

Tudor il primo a lamentarsi

Il mese scorso era stato Tudor ad alzare la voce dopo il pari per 1-1 a Verona. Il tecnico della Juventus si era lamentato per i due episodi chiave della gara del Bentegodi: il rigore concesso per un dubbio mani di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban per l’intervento su Gatti. Lo stesso designatore Rocchi nei giorni successivi gli diede ragione, pur invitandolo ad abbassare i toni. Di recente invece per due volte a lamentarsi con gli arbitri era stata la Juve Next Gen, sia dopo la partita col Perugia che, soprattutto, dopo il ko per 2-4 col Ravenna.

Accadde tutto nel finale: penalty non concesso ai bianconeri nel recupero, per un possibile fallo di mano di Rrapaj sulla conclusione di Turicchia: controllo al FVS, richiesto dalla panchina di Brambilla, ma l’arbitro confermò la decisione di campo e non concesse il tiro dagli 11 metri (poteva essere il gol del 3-3). Poco dopo l’arbitro diede invece un rigore al Ravenna con Motti che segnò il 4-2 all’undicesimo minuto di recupero.

Cosa è successo in Champions

Cosa è successo ieri? E’ il 95′ quando le bianconere vengono beffate da Schuller nei minuti di recupero. L’attaccante del Bayern anticipa PPM in area dopo la sponda di Harder. Harviken sembra riuscire a salvare sulla linea, ma il VAR convalida comunque la rete a favore del Bayern. Nel calcio femminile non c’è la goal line technology. Beffa finale: dalle immagini riviste non emergeva alcuna chiara evidenza del gol. In precedenza all’11’ Harder aveva portato in vantaggio le tedesche e al 17′ aveva momentaneamente pareggiato Schatzer con una pennellata su punizione col mancino sotto l’incrocio dei pali.

L’amarezza di Canzi

Furioso il tecnico della Juve Women Massimiliano Canzi: «Sono felice della prestazione, però mi dispiace per quanto accaduto all’ultimo minuto: rivedendolo le immagini un sacco di volte al replay non c’è modo di capire con certezza se quell’ultimo pallone sia entrato o meno. Non c’è sicurezza: può essere dentro o può essere fuori. Alla fine abbiamo perso, ma come ho già detto non sappiamo se sia colpa nostra o meno. Non ho ancora capito chi sia preso questa responsabilità enorme». Cristiana Girelli non fa drammi per la beffarda sconfitta ma dice: «Credo che dobbiamo essere orgogliose di quanto abbiamo fatto vedere questa sera, ovviamente siamo tristi per aver subito un gol così pesante all’ultimo minuto. Non so neanche se la palla sia entrata, è fondamentale avere una tecnologia appropriata che supporti il nostro lavoro. Venire a giocare qui non è semplice, il Bayern Monaco è una squadra davvero forte: abbiamo combattuto fino alla fine, ma dopo questo risultato dobbiamo abbassare la testa, lavorare e ripartire»