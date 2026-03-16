Juventus Women ha più di un rimpianto con il Milan, mancato sorpasso sull'Inter. Risultati e classifica 16° giornata Serie A 2025/2025

Le bianconere non riescono a recuperare e chiudono con una sconfitta il big match della giornata: nulla da fare per i nerazzurri

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Poteva cambiare l’assetto della classifica, invece la Juventus Women ha mancato l’occasione nel big match di campionato, al rientro dalla pausa Nazionali e Coppa Italia. Battuta 0-1 dal Milan, la squadra di mister Canzi manca tre punti decisivi per riaprire la corsa Scudetto, che vede sempre più la Roma protagonista.

La Juventus Women sconfitta dal Milan

Era la sfida più intrigante, sulla carta, per via delle implicazioni in classifica considerata l’epilogo della Women’s Champions League Dopo una prima frazione di gioco in assoluto equilibrio, la Juventus pericolosa ma non incisiva e un rigore sbagliato da Stolen Godo, l’incontro è stato deciso da una rete di Kyvag, alla ripresa post intervallo.

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Grazie a una deviazione di Kullberg che ha battuto De Jong. Alla portiera bianconera il merito di aver evitato, con delle soluzioni puntuali, un risultato assai più nefasto. Dall’altra parte del campo, ottimo esordio per Estévez che segna con una vittoria il suo debutto.

Le conseguenze del ko bianconero

La Juve Women ha avuto diverse occasioni da gol, soprattutto con la portoghese Capeta, ma l’impressione è che fossero distratte o, almeno, meno incisive e puntuali del solito complice anche la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.

La stagione è andata, fino a questa ripresa, in modo inatteso consentendo che la Roma e l’Inter (poco fa la conferma dei tre punti sul Sassuolo) prendessero il largo rispetto alle annate precedenti: l’ultima vittoria bianconere risale allo scorso 7 febbraio, contro il Como. Dopo quel giorno sono arrivati 2 pareggi e una sconfitta (Lazio, Ternana e Milan).

Come incide questa sconfitta, in chiave classifica? La Juve Women resta ferma a quota 28 punti in classifica, ben distante dalla Roma, prima con 36 punti e una partita ancora da giocare (contro la Fiorentina). Le bianconere, però, oltre che a guardare alle giallorosse e all’Inter davanti a loro, dovranno anche cominciare a pensare alle squadre alle loro spalle, che si avvicinano sempre di più.

Successi e stop della 16° giornata

Roma-Fiorentina termina 1-1, il Milan espugna il “Pozzo” di Biella contro la Juve, Como e Ternana non vanno oltre lo 0-0: si chiudono con questi risultati i posticipi domenicali della 16ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26.

Poco fa il posticipo del lunedì, che vede Sassuolo-Inter chiudersi con un 3-0 per i nerazzurri alquanto eloquenti.

I risultati aggiornati della 16° giornata

Juventus-Milan 0-1

48’ Kyvag (M)

48’ Kyvag (M) Roma-Fiorentina 1-1

43’ Janogy (F), 77’ Galli (R)

43’ Janogy (F), 77’ Galli (R) Parma-Genoa 1-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Napoli Women-Lazio 0-1

(giocata sabato)

(giocata sabato) Sassuolo-Inter 0-3

(lunedì 16 marzo)

Programma della 17° giornata

Sabato 21, domenica 22 marzo

Genoa-Juventus

Inter-Napoli Women

Lazio-Roma

Fiorentina-Parma

Ternana Women-Sassuolo

Milan-Como Women

La classifica aggiornata alla 16° giornata

Ancora avanti in classifica la Roma, che precede di appena 4 punti l’Inter, mentre la Juventus dista adesso 9 lunghezze dalla capolista. A seguire la classifica aggiornata e completa: