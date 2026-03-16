Juventus Women ha più di un rimpianto con il Milan, mancato sorpasso sull'Inter. Risultati e classifica 16° giornata Serie A 2025/2025

Poteva cambiare l’assetto della classifica, invece la Juventus Women ha mancato l’occasione nel big match di campionato, al rientro dalla pausa Nazionali e Coppa Italia. Battuta 0-1 dal Milan, la squadra di mister Canzi manca tre punti decisivi per riaprire la corsa Scudetto, che vede sempre più la Roma protagonista.
- La Juventus Women sconfitta dal Milan
- Le conseguenze del ko bianconero
- Successi e stop della 16° giornata
- I risultati aggiornati della 16° giornata
- Programma della 17° giornata
- La classifica aggiornata alla 16° giornata
La Juventus Women sconfitta dal Milan
Era la sfida più intrigante, sulla carta, per via delle implicazioni in classifica considerata l’epilogo della Women’s Champions League Dopo una prima frazione di gioco in assoluto equilibrio, la Juventus pericolosa ma non incisiva e un rigore sbagliato da Stolen Godo, l’incontro è stato deciso da una rete di Kyvag, alla ripresa post intervallo.
Grazie a una deviazione di Kullberg che ha battuto De Jong. Alla portiera bianconera il merito di aver evitato, con delle soluzioni puntuali, un risultato assai più nefasto. Dall’altra parte del campo, ottimo esordio per Estévez che segna con una vittoria il suo debutto.
Le conseguenze del ko bianconero
La Juve Women ha avuto diverse occasioni da gol, soprattutto con la portoghese Capeta, ma l’impressione è che fossero distratte o, almeno, meno incisive e puntuali del solito complice anche la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina.
La stagione è andata, fino a questa ripresa, in modo inatteso consentendo che la Roma e l’Inter (poco fa la conferma dei tre punti sul Sassuolo) prendessero il largo rispetto alle annate precedenti: l’ultima vittoria bianconere risale allo scorso 7 febbraio, contro il Como. Dopo quel giorno sono arrivati 2 pareggi e una sconfitta (Lazio, Ternana e Milan).
Come incide questa sconfitta, in chiave classifica? La Juve Women resta ferma a quota 28 punti in classifica, ben distante dalla Roma, prima con 36 punti e una partita ancora da giocare (contro la Fiorentina). Le bianconere, però, oltre che a guardare alle giallorosse e all’Inter davanti a loro, dovranno anche cominciare a pensare alle squadre alle loro spalle, che si avvicinano sempre di più.
Successi e stop della 16° giornata
Roma-Fiorentina termina 1-1, il Milan espugna il “Pozzo” di Biella contro la Juve, Como e Ternana non vanno oltre lo 0-0: si chiudono con questi risultati i posticipi domenicali della 16ª giornata della Serie A Women Athora 2025/26.
Poco fa il posticipo del lunedì, che vede Sassuolo-Inter chiudersi con un 3-0 per i nerazzurri alquanto eloquenti.
I risultati aggiornati della 16° giornata
- Juventus-Milan 0-1
48’ Kyvag (M)
- Roma-Fiorentina 1-1
43’ Janogy (F), 77’ Galli (R)
- Parma-Genoa 1-1
(giocata sabato)
- Napoli Women-Lazio 0-1
(giocata sabato)
- Sassuolo-Inter 0-3
(lunedì 16 marzo)
Programma della 17° giornata
- Sabato 21, domenica 22 marzo
Genoa-Juventus
Inter-Napoli Women
Lazio-Roma
Fiorentina-Parma
Ternana Women-Sassuolo
Milan-Como Women
La classifica aggiornata alla 16° giornata
Ancora avanti in classifica la Roma, che precede di appena 4 punti l’Inter, mentre la Juventus dista adesso 9 lunghezze dalla capolista. A seguire la classifica aggiornata e completa:
- Roma (37 punti);
- Inter (33 punti);
- Juventus (28 punti);
- Lazio (27 punti);
- Napoli Women (25 punti);
- Fiorentina (25 punti);
- Como (24 punti);
- Milan (24 punti);
- Ternana Women (12 punti);
- Sassuolo (12 punti);
- Parma (11 punti);
- Genoa (8 punti);