Juventus Women, paura in campo: Medina dell'Atletico d'urgenza in ospedale dopo uno scontro con Bonansea, come sta

Che spavento durante il match di Champions League in seguito a un duro scontro tra Medina e Bonansea. La Juve vince in rimonta a Madrid e sale a quota 6 punti in classifica

Attimi di paura ieri sera al centro sportivo di Alcalá de Henares, durante la sfida di Champions League femminile tra Atletico Madrid e Juventus. La gara, equilibrata e combattuta, si è improvvisamente fermata quando Andrea Medina, terzino ventunenne della formazione spagnola, è rimasta a terra priva di sensi dopo uno scontro fortuito con Barbara Bonansea. Il ginocchio dell’attaccante bianconera ha colpito accidentalmente la testa della giocatrice andalusa, che è stata soccorsa immediatamente tra l’apprensione generale.

Atletico Madrid-Juventus Women, paura in campo

Il pronto intervento dello staff medico è stato fondamentale: Medina, rimasta incosciente per alcuni istanti, è stata stabilizzata e portata via in barella tra gli applausi del pubblico.

Il clima, fino a quel momento acceso e sportivo, si è trasformato in un silenzio carico di paura e rispetto. L’ambulanza ha condotto la giovane all’ospedale di Madrid per accertamenti, mentre compagne e avversarie cercavano di riprendersi dallo shock. Le prime notizie arrivate in serata hanno rassicurato tutti: la giocatrice ha subito un trauma cranico, ma le sue condizioni sono buone.

Reazioni e solidarietà: messaggi da tutto il mondo del calcio femminile

Dopo la partita, la compagna di squadra Carmen Menayo ha rassicurato i tifosi: “Andrea è cosciente e si sta riprendendo, l’importante è che stia bene“. L’Atletico Madrid ha poi pubblicato un comunicato ufficiale confermando che Medina resterà in osservazione per ulteriori esami.

Anche Barbara Bonansea, visibilmente scossa, si è informata subito sulle condizioni della collega e ha ricevuto l’abbraccio delle compagne. Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro dei social, accompagnate da centinaia di messaggi di solidarietà da tifosi e colleghe di tutta Europa.

Bene in Champions, ma serve continuità in campionato

Sul fronte sportivo, la Juventus Women ha conquistato una vittoria di carattere per 2-1 contro l’Atletico, firmata dalle reti di Stølen Godø e Bonansea. Tre punti pesanti che riportano le bianconere a quota sei nella fase a gironi di Champions, dopo il ko in campionato contro il Milan.

La squadra di Canzi ritrova fiducia e compattezza, ma in Serie A resta ancora in rincorsa: al momento è sesta, a cinque punti dalla Roma capolista. Servirà maggiore continuità per confermare anche in Italia la crescita vista in Europa.