Juventus Women, paura in campo: Medina dell'Atletico d'urgenza in ospedale dopo uno scontro con Bonansea, come sta

Attimi di paura ieri sera al centro sportivo di Alcalá de Henares, durante la sfida di Champions League femminile tra Atletico Madrid e Juventus. La gara, equilibrata e combattuta, si è improvvisamente fermata quando Andrea Medina, terzino ventunenne della formazione spagnola, è rimasta a terra priva di sensi dopo uno scontro fortuito con Barbara Bonansea. Il ginocchio dell’attaccante bianconera ha colpito accidentalmente la testa della giocatrice andalusa, che è stata soccorsa immediatamente tra l’apprensione generale.
Il pronto intervento dello staff medico è stato fondamentale: Medina, rimasta incosciente per alcuni istanti, è stata stabilizzata e portata via in barella tra gli applausi del pubblico.
Il clima, fino a quel momento acceso e sportivo, si è trasformato in un silenzio carico di paura e rispetto. L’ambulanza ha condotto la giovane all’ospedale di Madrid per accertamenti, mentre compagne e avversarie cercavano di riprendersi dallo shock. Le prime notizie arrivate in serata hanno rassicurato tutti: la giocatrice ha subito un trauma cranico, ma le sue condizioni sono buone.
Reazioni e solidarietà: messaggi da tutto il mondo del calcio femminile
Dopo la partita, la compagna di squadra Carmen Menayo ha rassicurato i tifosi: “Andrea è cosciente e si sta riprendendo, l’importante è che stia bene“. L’Atletico Madrid ha poi pubblicato un comunicato ufficiale confermando che Medina resterà in osservazione per ulteriori esami.
Anche Barbara Bonansea, visibilmente scossa, si è informata subito sulle condizioni della collega e ha ricevuto l’abbraccio delle compagne. Le immagini dell’incidente hanno fatto il giro dei social, accompagnate da centinaia di messaggi di solidarietà da tifosi e colleghe di tutta Europa.
Bene in Champions, ma serve continuità in campionato
Sul fronte sportivo, la Juventus Women ha conquistato una vittoria di carattere per 2-1 contro l’Atletico, firmata dalle reti di Stølen Godø e Bonansea. Tre punti pesanti che riportano le bianconere a quota sei nella fase a gironi di Champions, dopo il ko in campionato contro il Milan.
La squadra di Canzi ritrova fiducia e compattezza, ma in Serie A resta ancora in rincorsa: al momento è sesta, a cinque punti dalla Roma capolista. Servirà maggiore continuità per confermare anche in Italia la crescita vista in Europa.