Juventus, Yildiz "dribbla" il contratto e svela un retroscena su Spalletti: e McKennie potrebbe rinnovare

Che il numero dieci della Juventus nel calcio moderno possa guadagnare “soltanto” 1,7 milioni all’anno, è insolito: soprattutto se il numero dieci in questione è Kenan Yildiz, uno dei talenti più puri che si siano mai visti in circolazione.

Juventus-Yildiz, trattativa in corso

Attualmente il contratto della stellina turca con la Juventus scade il 30 giugno 2029, termine ufficiale dell’accordo firmato nel ritiro estivo del 2024, quando il giocatore prolungò il suo legame con il club e ricevette in dono la maglia che fu sulle spalle di Alex Del Piero. Le parti stanno discutendo: sul tavolo c’è un prolungamento fino al 2030 (o oltre) con un adeguamento dell’ingaggio. La richiesta è di 6+bonus, tetto massimo fissato da Comolli (David è allineato su quella cifra). La proposta bianconera sarebbe attorno ai 4,5 milioni/anno, cifra che con i bonus potrebbe avvicinarsi di molto ai 6 richiesti. Fatto sta che il giocatore sembra non risentire di queste voci e va dritto per la sua strada, risultato spesso (se non sempre) tra i migliori in campo.

Yildiz dribbla il contratto

“Il contratto? Non ne parlo – ha detto il turco ai microfoni di TRT Sport – sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta adesso. Qui è casa mia”. “La Champions è sempre speciale – ha aggiunto – ma dobbiamo prepararla come tutte le altre gare, esattamente come in Serie A. Serve dare il 100%. Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo”.

Yildiz parla del rapporto con Spalletti

Yildiz ha poi commentato gli attestati di stima che Spalletti gli ha rivolto dopo la partita con il Benfica, rivelando anche un particolare del loro rapporto: “Ha detto che mi vuole bene come a un figlio. Alla Juventus mi sento molto bene, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona, fa tanto per me e io cerco di dare sempre tutto per lui e per la squadra”. C’è anche spazio per un paragone con Lamine Yamal, stella del Barcellona: “È un grande giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e i tifosi”.

McKennie, il rinnovo non è utopia

Nel frattempo, il mercato si aggiorna di continuo: l’ultima voce vorrebbe un riavvicinamento tra McKennie e la Juventus. Il club avrebbe proposto un nuovo contratto di 3–4 anni con ingaggio tra 3,5 milioni e 4 milioni netti all’anno. McKennie non ha ancora accettato questa offerta: attualmente ne guadagna 2,5 all’anno, ma l’ottima stagione che l’americano sta disputando potrebbe facilitare un avvicinamento tra le parti. Anche perché, perdere a zero un giocatore di questo valore sarebbe veramente un delitto, dato che stessa sorte toccherà molto probabilmente a Dusan Vlahovic.

Juventus, assist dal Chelsea

Sempre restando in tema centrocampo, il Chelsea potrebbe risolvere uno dei problemi della Juventus, ossia quello legato a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano – come riporta calciomercato.com – ha un contratto con i bianconeri fino al 2029, attualmente è in prestito al Nottingham Forest ma difficilmente totalizzerà il numero sufficiente di presenze per il riscatto automatico. Nelle ultime ore i blues si sarebbero fatti sotto, essendo alla ricerca di un rinforzo per il reparto di centrocampo. La scorsa estate, il brasiliano è stato ceduto ai garibaldini d’Inghilterra con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro), con diritto di riscatto che può diventare obbligo per altri 25 milioni (più 3,5 di bonus) al raggiungimento delle 15 presenze da almeno 45 minuti. Al momento, il giocatore è a quota 10.

Il Chelsea vuole Douglas Luiz

Come riporta The Athletic, con Liam Rosenior al posto di Enzo Maresca, l’area tecnica del Chelsea ha evidenziato la necessità di tornare sul mercato per un difensore centrale e per un centrocampista centrale. A giugno il costo a bilancio di Douglas Luiz sarebbe di 30 milioni, ma nulla vieta che, se ci fosse l’ok anche da parte del Nottingham, la Juventus potrebbe ridiscutere le condizioni per il riscatto del giocatore e dunque evitare una minusvalenza.