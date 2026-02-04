Juventus-Yildiz, Elkann e Spalletti scacciano l'ombra del Real Madrid: il retroscena sul rinnovo imminente

L'intervento del proprietario ha scongiurato l'interessamento delle merengues, il progetto tecnico del nuovo allenatore lo ha stregato. Pronto il nuovo contratto da 6 milioni fino al 2030, la firma dopo la partita con la Lazio

Se non hai ancora compiuto 21 anni, porti la maglia della Juventus con il numero 10 sulle spalle e giochi al calcio come pochissime altre persone al mondo, è inevitabile che i grandi club ti mettano gli occhi addosso.

Juventus-Yildiz, la storia prosegue

Ma la storia tra Kenan Yildiz e la Juventus è destinata a proseguire: perché l’arrivo di Spalletti ha cambiato le cose, sia presenti che in prospettiva, e i bianconeri puntato sulla stellina turca per farne il simbolo della rinascita. L’attuale contratto dell’ex Bayern Monaco prevede un ingaggio di “solo” 1,5 milioni all’anno, cifra che per gli standard del calcio attuale rappresenta una sorta di salario minimo.

Yildiz, il nuovo contratto

Allungamento di un anno (fino al 2030) e stipendio da top player, ossia tra i 5 e i 6 milioni: queste le basi dell’accordo che verrà reso ufficiale a breve. Una trattativa avviata da tempo, non priva di passaggi complessi, soprattutto nel periodo di ottobre, quando i bianconeri sembravano fuori da ogni obiettivo, compresa la qualificazione alla prossima Champions League. Il numero 10 juventino, sempre educato ma fermo, aveva chiesto garanzie precise sul progetto tecnico.

Spalletti punta su Yildiz

E in questo la cura Spalletti è stata fondamentale, perché la Juventus ha ripreso a macinare gli avversari e si è qualificata per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray. Il tecnico non solo ha rilanciato diversi elementi della rosa, ma ha consegnato a Yildiz un ruolo centrale, riservato solitamente ai grandi campioni, mostrando una fiducia totale nelle sue qualità: “Yildiz è un alieno, ogni tanto sbaglia per provare a sembrare normale, ma non ci riesce: non potrà mai essere un giocatore qualunque, resta un extraterrestre”.

Yildiz-Juventus, quando arriverà la firma

La fumata bianca sul nuovo accordo è attesa dopo la sfida con la Lazio e prima del suo rientro in patria per l’impegno di Champions League contro il Galatasaray. Già nell’estate del 2025, per vestire la maglia numero 10 del suo idolo Del Piero, Yildiz aveva accettato le condizioni proposte dal club, decisamente lontane dalle richieste dei suoi agenti. Anche in questa stagione, restando concentrato sul campo e mostrando attaccamento nei momenti più delicati, ha orientato le discussioni sul futuro senza mai mettere in dubbio la firma.

Yildiz, l’intervento decisivo di Elkann

E qui si innesta un retroscena che fa capire sia il livello del giocatore, sia l’importanza che riveste nei piani della Juventus. Il Real Madrid si è interessato al giocatore: un corteggiamento deciso, simile a quello ricevuto nella primavera 2025 da Jorge Mendes, quando il potente agente gli prospettò trasferimenti milionari entrando nella sua scuderia. Ma il legame tra Yildiz e la Juventus si è rivelato più forte di tutto, rafforzato anche dall’intervento diretto di John Elkann, che lo ha fatto sentire parte integrante della grande storia bianconera.

Yildiz presente a Bergamo

Per restare alle cose di campo, invece, Yildiz partirà con la Juventus alla volta di Bergamo per la partita di domani contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il giocatore si è allenato parzialmente in gruppo nella mattinata di mercoledì e dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati. Non sarà comunque titolare, lo staff tecnico e medico non vuole correre rischi dopo l’affaticamento accusato nella partita contro il Parma.