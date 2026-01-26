Juventus: l'alieno Yildiz ha stregato anche Elkann, ma ora c'è un problema

Il gioiellino turco conquista tutti: gol, numeri da top e parole d’amore per il club. Elkann ora vuole stringere per il rinnovo fino al 2030

Per Spalletti è un figlio acquisito, un fenomeno che deve solo credere di più in se stesso: il gioiellino turco, Kenan Yildiz, continua a illuminare la Juventus. Dopo il gol contro il Napoli, il numero dieci bianconero ha esultato mimando una stella, simbolo perfetto del ruolo che ormai ricopre nello spogliatoio. La coreografia ideata da Khephren Thuram e Weston McKennie, veri registi dei festeggiamenti post-gol, è sembrata quasi un messaggio in codice: Kenan è un patrimonio da proteggere. Per Yildiz però ora c’è un problema da risolvere: il rinnovo in bianconero.

Le parole di Spalletti

Un concetto ribadito anche da Luciano Spalletti, che non ha usato mezzi termini: “Yildiz è un alieno e, anche quando prova a sbagliare per essere umano, resta un extraterrestre“. Il messaggio è arrivato forte e chiaro anche ai vertici del club. John Elkann era presente in tribuna d’onore all’Allianz Stadium per il big match con il Napoli e ha applaudito insieme ai 41 mila tifosi la prestazione del talento turco, autore del gol del 2-0. Un segnale importante, che conferma quanto Yildiz sia centrale nei piani della società che ora punta ad anticipare i tempi per il rinnovo del turco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rinnovo nel mirino: la Juve vuole blindarlo

Parole che suonano come musica per la dirigenza. Elkann, che ha un debole per il talento turco, ha già affidato all’amministratore delegato Damien Comolli e a Giorgio Chiellini il compito di portare avanti la trattativa per il prolungamento del contratto fino al 2030 per evitare che possa trasferirsi in top club come Bayern, Liverpool, Chelsea o Arsenal.

L’obiettivo è chiaro: rendere Yildiz uno dei pilastri del nuovo ciclo. La società è pronta a venirgli incontro, sia sul progetto tecnico — con una squadra costruita per tornare a lottare per lo scudetto — sia sul piano economico, con un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro, in linea con quello dei big della rosa e con il nuovo status del fantasista.

I numeri di Yildiz

Ala, trequartista, all’occorrenza falso nove: Yildiz è sempre più completo. Contro il Napoli ha prima messo i compagni davanti al portiere con giocate di grande visione, poi ha chiuso la partita con una rete di pregevole fattura. Non è un caso se ha colpito sia all’andata che al ritorno contro gli azzurri.

Il gol pesa anche in classifica, perché avvicina la Juve al Napoli, ma soprattutto racconta una stagione di crescita costante. A fine gennaio, il 20enne di Ratisbona ha già superato il bottino realizzativo dello scorso campionato: 8 reti in Serie A contro le 7 dell’intera annata precedente. In totale è arrivato a quota 9 considerando anche la Champions League, a un passo dalla doppia cifra.

Ezio Greggio promuove Yildiz e Spalletti

Ad esaltare la Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli, è il conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio: “Luciano Spalletti ha cambiato la Juventus nel gioco e nella testa: David oggi ha giocato bene, bel goal, difesa della palla e scambi giusti, sembrava un altro. Yildiz fenomeno sempre più incisivo. Thuram superlativo. Poi entra Kostic e fa goal…. ho detto tutto! Non è casuale. Dobbiamo continuare così e poi si vedrà…”

Anche i tifosi concordano sul gioiellino turco: “Questo il rendimento di Kenan Yildizda quando Spalletti è subentrato alla guida della Juventus. La vena sul collo è definitivamente uscita, si parla di un calciatore speciale, di un ALIENO.”

E ancora: “Il gol di Yildiz di ieri sera (delizioso) me ne ha fatto venire in mente uno di un suo illustrissimo predecessore, segnato, ahimè, in una serata “sfortunata”… vediamo se qualche altro gobbo non più giovanissimo indovina quale…”

E infine: “La Juve domina, fa 3 gol, gliene salvano uno sulla linea, prende un incrocio dei pali e conferma di essere diventata una squadra. Non ci illudiamo, conosciamo i nostri limiti, ma godiamocela perché a volte, da qualche settimana, sembra di rivedere la Juve. Forza ragazzi. Yildiz rinato con Spalletti.”

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus