Juventus senza Yildiz, ma per Spalletti Alajbegovic dovrà aspettare: Boga favorito. Kessie, ecco la svolta 

L’infortunio del turco dovrebbe spalancare al talento bosniaco le porte della prima squadra, ma al momento Spalletti preferisce fidarsi del francese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Senza Kenan Yildiz, vittima di un lungo infortunio, la Juventus dovrebbe affidarsi a Kerim Alajbegovic: al momento, però, il bosniaco è dietro Jeremie Boga nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Intanto sul mercato potrebbe essere arrivata la svolta per Frank Kessie.

Juventus senza Yildiz

Quando la Juventus ha ingaggiato Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen qualcuno ha temuto che si preparasse a cedere Kenan Yildiz: il bosniaco e il turco occupano la stessa posizione in campo e amano entrambi svolgere il ruolo di prima opzione dell’attacco nello sviluppo della manovra. Ora che Yildiz è fermo per infortunio, dunque, i tifosi si aspettano che sia proprio Alajbegovic a prenderne il posto nella formazione titolare. Luciano Spalletti, però, potrebbe non pensarla così.

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Per Spalletti Boga il vice-Yildiz

Sabato contro il Parma, nella prima gara interna della stagione, al posto di Yildiz potrebbe esserci infatti Jeremie Boga e non Alajbegovic, che invece potrebbe partire ancora dalla panchina. D’altra parte nel match d’esordio contro il Frosinone Spalletti ha mandato in campo proprio il francese ex Sassuolo e Nizza quando Yildiz è dovuto uscire per infortunio. Ma Boga parte davanti a Alajbegovic per diverse ragioni.

Perché Boga è in vantaggio su Alajbegovic

La prima è che il francese – arrivato alla Juve a gennaio scorso – ben conosce i meccanismi del gioco di Spalletti ed è abituato anche a sacrificarsi nei ripiegamenti difensivi. Inoltre, in una Juventus che fatica a finalizzare Boga ha già mostrato un ottimo feeling con la porta: nella seconda parte della scorsa stagione il francese ha segnato 4 gol in 15 partite, uno ogni 189 minuti. Insomma, Alajbegovic avrà il suo momento – magari già contro il Parma a gara in corso – ma al momento il vice-Yildiz è Boga.

Via Miretti, svolta per Kessie

A bilanciare l’infortunio di Yildiz, che ha di certo complicato i piani di Spalletti in questo inizio di stagione, è arrivata oggi una buona notizia sul fronte del mercato. La trattativa tra la Juventus e il Besiktas per la cessione di Fabio Miretti è ormai conclusa, il centrocampista si trasferirà in Turchia con la modalità del prestito oneroso, accompagnato dal diritto di riscatto in favore del Besiktas, in un’operazione da complessivi 15 milioni di euro.

Con l’addio di Miretti, la Juventus riesce finalmente a fare spazio in organico per Frank Kessie, centrocampista attualmente svincolato che da settimane attende una mossa dei bianconeri e che nel frattempo ha messo in pausa l’offerta da 10 milioni di euro annui dell’Al-Ittihad. L’a.d. bianconero Giovanni Carnevali può finalmente fare la sua mossa: Spalletti potrebbe presto aggiungere il tassello Kessie al suo puzzle.